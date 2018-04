El Consejo Local de la Mujer se pronunció ayer sobre la polémica suscitada en los premios Racimo y Filoxera, cuando la premiada Antonia Alba criticó las denuncias falsas por Violencia de Género. En una nota de prensa, señala que "llevamos 26 ediciones celebrando estos premios, dirigidos a premiar las buenas pautas en pro de la igualdad e invitar a la reflexión sobre prácticas que van contra una igualdad real. El premio Filoxera no es más que un toque de atención para propiciar una reflexión serena y objetiva desde la confianza y el respeto, nunca desde el odio y la manipulación. Todas las personas a las que se le ha otorgado con anterioridad lo han aceptado con dignidad, han expuesto sus razones y se lo han tomado con deportividad". El Consejo Local de la Mujer recuerda que el jurado formado por profesionales de la comunicación y representantes del área de Igualdad "fallan a favor o en contra de aquellas personas o entidades que facilitan u obstaculizan el buen entendimiento y la convivencia, asentando los cimientos con los que combatir la lacra social del maltrato".

"Queremos decir alto y claro -añade el comunicado- que el feminismo no se construye en torno al odio. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el acceso a la sanidad y la Universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo".

Desde el Consejo Local de la Mujer "reivindicamos la igualdad real desde la verdad, recorriendo un camino justo que permita derribar falsos mitos y estereotipos que dañan la imagen de la mujer maltratada. La violencia machista es un acto delictivo cometido en el ámbito privado e íntimo de una relación de pareja, por lo cual es muy difícil obtener una prueba contundente. Por eso la mayoría de las denuncias son archivadas o sobreseídas, pero nunca puede identificarse denuncia archivada, con denuncia falsa. He ahí la falacia, la mentira, y el machismo que agrede doblemente a las víctimas de la violencia de género". "Hablamos de vidas, de seres humanos, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por el mero hecho de ser mujer. No cerremos los ojos, ni demos la espalda, creemos pensamiento crítico para que no nos engañen con el discurso fácil que juega con los datos, sin profundizar en el origen de la violencia, y en sus graves consecuencias", señala.

Tras ver lo acaecido en la entrega de este premio Filoxera, y la repercusión en redes sociales, "con graves insultos hacia las mujeres feministas, y una supuesta defensa a los hombres víctimas de esas supuestas denuncias falsas, vemos que no todo está conseguido, que el pasado 8 de marzo hubo una gran oleada feminista pero que tenemos aún mucho camino por delante y mucho que trabajar hasta lograr la igualdad real".