El presupuesto 2018, para febrero

Mañana se celebrará un pleno en el Ayuntamiento donde finalmente no se debatirá el presupuesto municipal de este año. El gobierno local no solo no ha terminado de perfilar su propuesta de previsión de ingresos y gastos para este año sino que aún no la ha consensuado con sus socios de investidura (Ganemos e Izquierda Unida) para que pueda salir adelante. El ejecutivo se ha comprometido con estas formaciones a remitirle pasado mañana una propuesta económica ya cerrada para que pueda ser analizada en reunión que, por motivos de agenda de los delegados, no se podrá producir hasta el jueves de la próxima semana. Por lo tanto, si no hay nuevos retrasos -se lleva anunciando el debate desde finales de diciembre-, el presupuesto de este año se podría abordar en una sesión plenaria en la segunda o tercera semana del próximo mes.

En declaraciones a este periódico, el delegado de Economía, Santiago Galván, aseguró que se muestra "tranquilo" de poder cerrar el documento contable en próximos días, aunque reconoció que no se ha podido llegar al objetivo de haberlo tenido listo para la sesión de mañana. "No llegamos; técnicamente aún no está cerrado", dijo.

Desde la pasada semana, el ejecutivo viene insistiendo en que sigue trabajando en "cuadrar" el presupuesto para poder cumplir con los parámetros legales -objetivo de estabilidad, regla de gasto, ...-. por lo que sostuvo: "Estamos ya cerrando el presupuesto y ajustando la financiación de las inversiones". En este sentido, incidió en la "complejidad" de concretar un documento contable donde se trata de encajar "las propuestas de tres grupos políticos y, a la vez, cumplir con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto que nos marca el Ministerio de Hacienda".

Ahora bien, el responsable de las finanzas municipales se mostró confiado en sacar adelante el documento con el apoyo de Ganemos y de Izquierda Unida ya que entiende que el grueso de sus demandas serán atendidas. "Aunque le presentaremos el documento la próxima semana, ya podemos decir que en torno a un 90% de sus propuestas se han podido encajar", afirmó.

Asimismo, Galván argumentó que la Delegación de Economía ha tenido que dedicar parte del tiempo que disponía para elaborar al presupuesto al expediente económico para poner en marcha la fundación Fundarte, el organismo que se hará cargo en unos meses de la gestión del Teatro Villamarta. En este sentido, ya se cuentan con casi todos los parabienes técnicos para acometer el traspaso a esta entidad, que no es nueva puesto que se ha reactivado una ya existente (la Fundación Universitaria de Jerez) y se le ha renombrado.

Por otro lado, Ganemos Jerez dio a conocer algunas de sus propuestas que ha realizado al presupuesto. Así, por un lado, plantea la necesidad de que, en materia de infraestructura y mantenimiento, el presupuesto incluya partidas suficientes para "atender muchas demandas de los centros educativos que no pudieron abordarse el año pasado por configurar un presupuesto solo para seis meses", según palabras de la edil Maribel Ripalda. En este sentido, añadió: "Pasar de 300.000 a 500.000 euros nos parece lo mínimo que se puede dedicar para continuar en la senda emprendida de la dignificación de los centros educativos".

Y por otro, demanda consignación económica para un plan de apertura de centros educativos ya que "no solo hay que reforzar las infraestructuras sino poner en marcha el plan que quedó pendiente de ejecutar en 2017". La agrupación de electores ha cifrado en 50.000 euros la cuantía para esta iniciativa, además de mantener los 75.000 euros para actividades deportivas en los centros educativos fuera del horario lectivo.