"¿Dónde está el proyecto de obras de la Ronda Sur?"

Hace casi 10 años, la Junta de Andalucía adjudicó a una consultora, la firma cántabra Apia XXI SA, la redacción del proyecto de obra de la Ronda Sur de Jerez, una autovía que cerraría el anillo circunvalatorio de la ciudad al conectar la A-4 con la Jerez-Los Barrios (A-381). Transcurrido este tiempo, ni hay carretera ni se espera que las obras puedan empezar hasta, como muy pronto, la próxima década. A esto se une que tampoco se sabe nada del proyecto de obras, un asunto que ayer el organismo autonómico rehusó aclarar.

La falta de ejecución de esta infraestructura viaria volvió a abordarse en la comisión de fomento y vivienda del Parlamento andaluz a través de una propuesta del PP, que ya hace varias semanas presentó una proposición no de ley para tratar de que se ejecutara antes de 2020 sin que llegara a prosperar. En esta ocasión, el parlamentario Antonio Saldaña preguntó por el proyecto de obras. Sin embargo, el consejero de Fomento, Felipe López, optó por la evasiva limitándose a reiterar que esta obra, por motivos presupuestarios, no se prevé hasta la próxima década.

El Plan Pista establece que la obra no se prevé ejecutar hasta la próxima década

Saldaña recordó en la comisión parlamentaria que la redacción de este proyecto se contrató por 1,5 millones de euros en 2008 pero que en el documento que marca las actuaciones en materia de infraestructura viaria que la Junta priorizará durante este cuatrienio -el llamado Plan Pista 2016-2020- solo se prevé en este periodo la "redacción" del proyecto. Por este motivo, intervino señalando: "La Ronda Sur no es una obra previsible de ejecutar antes de 2020 y la única previsión es la ejecución o redacción del proyecto de ejecución. El problema es que el proyecto debería estar redactado desde 2009 ya que se adjudicó por 1,5 millones. ¿Dónde está el proyecto de la Ronda Sur?".

Sin embargo, el consejero no hizo referencia a este documento pues se centró en justificar los motivos por los que no se prevé acometer a medio plazo esta autovía. Así, explicó que en los próximos años se dará prioridad a las obras ya iniciadas, además de señalar que los niveles de tráfico de las carreteras que, teóricamente, sustituiría esta infraestructura (tanto la carretera de La Cartuja, A-2004, como la de El Portal, A-2002) no tienen un volumen de tráfico que justifique darle prioridad a una inversión cuyo coste podría rondar los 150 millones de euros. "Si hubiera un nuevo sistema de financiación autonómica o de reparto de fondos de la Unión Europea o bien las obras en infraestructuras no computaran en el déficit estaríamos hablando de otro escenario presupuestario", argumentó.

Tras esta afirmación, el parlamentario del PP incidió en que la pregunta de su partido no iba dirigida a los plazos de ejecución de la carretera sino a interesarse por el proyecto de obras adjudicado por la Junta en 2008.

Ante esto, el consejero se limitó a defender la política inversora en materia de carreteras en Jerez asegurando que el organismo junta ha destinado "538 millones de euros" en mejorar los accesos a la ciudad, aunque sin especificar las actuaciones concretas. Eso sí, a esta cifra le sumó otros 90 millones "que está soportando la Junta para dar respuesta a un incumplimiento del PP levantando el peaje de la A-4 entre Jerez y Cádiz". Por este motivo, el consejero le exigió al parlamentario popular que reclame al Gobierno central la conclusión de la concesión de la autopista. "Eso es lo que le vendría magníficamente bien a Jerez", sentenció López.

En cambio, tampoco hubo referencia alguna a ese proyecto de obras ejecutado a una empresa y que, teóricamente, costó 1,5 millones.