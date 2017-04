De sábado a sábado y con festividad local

Con la presentación oficial de la próxima Feria del Caballo, celebrada ayer en la Bodega La Concha de González Byass, comenzó la cuenta atrás para esta edición de 2017, que tendrá lugar del 13 al 20 de mayo. El acto estuvo presidido por la primera autoridad de la ciudad, Mamen Sánchez a la que acompañó Gabriel González-Gordon Aranda, consejero de las Bodegas González Byass, y una protagonista de excepción, Rosario Flores.

La hija de Lola Flores quiso tener así la deferencia a la ciudad y al equipo de gobierno por dedicarle la edición de la Feria de este año. Eso sí, su aparición fue un visto y no visto. Llegó, habló y se marchó sin esperar nada más. "Me ha hecho mucha ilusión venir a Jerez, porque cada vez que vengo a Jerez me acuerdo de mamá", dijo. "Estamos encantados de que se le haya dedicado esta Feria a mamá porque sé que Jerez la quiere. Esperamos volver pronto porque tenemos unos proyectos muy bonitos, más que nada porque a mamá le hacía mucha ilusión tener su casa en Jerez", añadió no sin antes exclamar "¡Viva Lola Flores!" .

Esta es una Feria abierta, y acogedora y queremos que sea un espacio para el disfrute"

Seguidamente, la alcaldesa, tras agradecer el respaldo de la entidad bodeguera, recordó que por segundo año consecutivo la inauguración del alumbrado será el sábado, algo "de lo que me siento especialmente satisfecha", dijo. Del mismo modo, resaltó que en la pasada edición se alcanzó "una ocupación de casi el 95% en el primer fin de semana, muy por encima de las previsiones del sector, que rondaban el 81%".

"Este año nos planteamos el reto y la oportunidad de volver a contar con ese lunes festivo trasladando el día de la Merced al lunes 15 de mayo que, además, es festivo en Madrid por coincidir con San Isidro".

Sánchez considera que la Feria del Caballo "es una feria abierta, acogedora, y hospitalaria", por eso "queremos que sea un espacio para el disfrute de mayores, niños, familias, jóvenes o visitantes de cualquier procedencia geográfica, queremos que sea la gran fiesta de la convivencia y de la seguridad".

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha preparado un año más un dispositivo en el que "220 agentes de la Policía Local ejercerán sus funciones de control de la venta ambulante, control del tráfico en el perímetro exterior y accesos, vigilancia y control de los horarios de cierre de las casetas así como el cumplimiento general de las Ordenanzas Municipales de Feria y regulación de tráfico en los alrededores de la plaza de toros durante los festejos taurinos". Además, por parte de la Policía Nacional serán 280 los agentes que formarán parte el dispositivo, más Guardia Civil a través del 'Seprona' tendrá presencia en la Feria para el control de equinos, y por supuesto vamos a estar atentos a trabajar siempre desde la coordinación y apoyo mutuo con la Subdelegación del Gobierno.

Asimismo, Mamen Sánchez destacó que en esta edición la zona de esparcimiento de los jóvenes se ha trasladado "al jardín de El Bosque, con lo que evitaremos que sufra deterioro la zona recién arreglada de los jardines de La Rosaleda. En este jardín del Bosque instalaremos veinte proyectores adicionales para asegurar la iluminación y la seguridad".

Dentro del dispositivo especial se incluye también el mantenimiento y la limpieza de la misma, buscando siempre "que el recinto ferial tenga su máximo esplendor", apuntó la alcaldesa.

Además, desde el día 13 se habilitará un servicio especial de autobuses, un día en el que se celebrará también el tradicional almuerzo de Inauguración de esta Caseta de los Mayores. El Ayuntamiento pone a su disposición la tradicional caseta, "con 5 módulos y dotada de las condiciones necesarias para que disfruten como merecen:terraza exterior con toldo, 5 aseos uno de ellos adaptado, 420 sillas y 105 mesas así como precios muy asequibles que, por tercer año consecutivo, se mantienen sin cambios", puntualizó Sánchez, que no quiso olvidarse de la accesibilidad.

Pero evidentemente, en Jerez el caballo es el epicentro de la Feria, de ahí que el programa en torno a su figura sea amplio y variado. Los actos arrancarán los días 13 y 14 cuando se celebrará el Campeonato Nacional de Acoso yDerribo en el Cortijo de Vicos, con entrada gratuita, el mismo 14 también habrá una exhibición en la Yeguada de la Cartuja; el 15 de mayo, una exhibición de amazonas de doma y salto y el 16, el VII Campeonato de España de Monta a la Española, ambos en Sementales. Los días 17 y 18 tendrá lugar el Concurso de Doma Vaquera; mientras que el 19 de mayo, en este mismo escenario, será la tradicional Exhibición de Enganches y la entrega del Caballo de Oro a Nahman Andic Ermay.

Como es habitual, las instalaciones de Ifeca acogerán Equisur 2017 del 17 al 20 de mayo, esta vez con algunas notas novedosas, como el Concurso de Equitación de Trabajo, donde los caballos deben superar duras pruebas.

La Feria contará también con sus habituales festejos taurinos, que en esta edición sólo serán tres, el jueves 18 de mayo, con El Fandi, Cayetano y López Simón; el viernes 19, con Juan José Padilla, Morante de la Puebla y José María Manzanares; y el sábado 20, con un mano a mano entre Alejandro Talavante y el peruano Roca Rey.

El acto de presentación, que arrancó por sevillanas con el Coro Solera y Compás, finalizó con una pincelada por bulerías de algunos de los artistas jerezanos que han participado en el compacto dedicado a Lola para la feria. Dirigidos por Luis Carrasco desfilaron por el escenario Felipa del Moreno, Niño de la Fragua, El Londro, Melchora Ortega, Lela Soto, José de la Melchora, acompañados por la guitarra de Nono Jero.