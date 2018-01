Más que un desfile

Un centenar de mujeres brilló ayer y derrochó arte en el casting de modelos senior que desde hace ocho años organiza la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe para su desfile de mayores. El centro de acogida San José volvió a ser el escenario de esta selección de modelos, que demostraron su desparpajo ante el jurado formado por Ana Belén Morillo, directora de ABM Eventos y organizadora de la pasarela; Carmen Collado, teniente de Alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural; Esperanza Vidal, diseñadora y artesana de los abanicos pintados a manos que se mostrarán en el desfile oficial; y María Ángeles Contreras, presidenta de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer 'La Merced'.

Entras las candidatas, cuya edad oscilaba entra los 55 y los 77 años, se encontraban experimentadas aspirantes, así como noveles que advertían de "sus nervios" al presentarse ante el público congregado. Del centenar de participantes, 40 mujeres fueron seleccionadas para desfilar el domingo 11 de febrero en las bodegas Tío Pepe. Una veintena lo hará con trajes de flamenca de Micaela Villa y las otras 20 con abanicos de la diseñadora Esperanza Vidal y mantones elaborados a mano por mujeres de diversos centros de mayores de la provincia.

Seis veces se ha subido ya a la pasarela de este desfile Silvia Luis Infante, de 63 años, quien fue ayer una de las selecciones y reconoció que "mi sueño era ser modelo pero no pude por la altura. ¡Y ahora que soy mayor aprovecho este casting! Yo estoy loca de contenta, no me pierdo este día, las risas y lo que aquí formamos. Me lo paso bomba".

De la veteranía de Silvia a la primera vez de Demetria Racero. Esta jerezana de 76 años no sólo 'debutó' en el casting sino que también fue seleccionada para el desfile oficial. "Estaba en el centro de mayores de Las Torres y preguntaron, ¿quién se quiere presentar para ir a lo de los modelos? Y yo, que me apunto a todas las actividades del centro, dije que sí. Yo voy a la gimnasia, al baile, a los palillos... Todo. Me mantiene así de viva mis hijos y ahora tengo una nieta que se me casa. Estoy feliz", declaró Demetria.

Otra mujer protagonista ayer en el casting -que también desfilará con traje de flamenca- fue Amalia Amezcua, una mujer invidente que desfiló con Dustin, un perro guía. "Me presento por primera vez para demostrar que también tenemos derecho a participar en todas las actividades, aunque tengamos una capacidad distinta, en mi caso es la ceguera, y quiero hacer visible también a los perros guías. Quiero que nos conozcan porque así nos integramos más y rompemos barreras", declaró Amalia, quien desde luego recibió el cariño de sus compañeras en todo momento.

En esta octava edición del casting de mayores, la organización ABM Eventos, quiso contar con la presidenta de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer 'La Merced', María Ángeles Contreras. Morillo quiso así sumarse a la difusión de la labor que desde La Merced llevan realizando desde hace dos décadas. Por su parte, Contreras subrayó que "cumplir 20 años es un logro, hemos luchado muchísimo y ahora mismo estamos en un momento muy dulce. Y para celebrarlo queríamos tocar todos los palos, y una de las cosas que nos llamó la atención es este desfile por tener un día dedicado al mayor".