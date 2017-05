"Tenemos la suerte de tener un río como el Guadalete"

El Guadalete, ese río del olvido, pero que muchos tienen en su memoria por diversas cuestiones. Ya sea por lo que ha significado para estas tierras desde tiempos remotos, hasta por la actual redacción por parte de la Junta de un plan específico para el ordenamiento urbanístico y medioambiental del entorno del río. Un caudal tan cerca, pero tan lejos. Sea como fuere, el Guadalete y Jerez protagonizan las XXIII Jornadas de Historia de Jerez, que se inauguraron ayer y cuya conferencia de apertura estuvo a cargo de Juan José López Amador, restaurador del Museo Municipal de El Puerto, miembro del Grupo de Investigación 'Bahía de Cádiz' (UCA), 'Las intervenciones antrópicas en el curso Bajo del Guadalete en la antigüedad: El canal de Balbo'. Un descubrimiento casual sobre el origen de la desembocadura del Guadalete, "realizada de forma artificial en época romana, concretamente en el año 19 a.C. Y los sondeos que han realizado los geólogos y los geomorfólogos lo confirman. Antes del año 100 a. C. no estaba, y en el año 100 d.C. sí. Un tramo del río que se hizo a pico y pala", iniciativa de un hombre, el gaditano Lucio Cornelio Balbo 'el Menor', quien mandó abrir en su espacio una ría artificial para establecer las infraestructuras del Portus Gaditanus. Un hallazgo que se publicó en el año 2013 que sigue siendo poco conocido, "de ahí que estemos presentes en estas jornadas", apuntó López Amador, que especificó que el tramo del río es el que pasa por El Puerto. Del Guadalete Amador recordó que ciertamente "ha sido un poco olvidado, aunque en la historia jugó un papel fundamental no sólo para Andalucía, sino en general. Ya que era una zona muy importante en el aspecto militar y económico, con pueblos que siempre han sido grandes, con muchos habitantes. Y lo sigue siendo, desde época cartaginesa, e incluso antes". Y recordó los productos que partían desde el Guadalete como el trigo, la vid y el olivo (la triada alimentaria) y que llegaban hasta Roma.

López Amador destacó la labor que está desarrollando el CEHJ con estas jornadas, que es "algo muy importante no sólo por Jerez sino por todos los pueblos que están en torno al Guadalete. Un río del que aún hay que valorar muchas cosas como sus crecidas, sus espacios naturales, que esperamos que con estos proyectos que hay a la vista se puedan recuperar. Tenemos la suerte de tener este río, aunque no sea el Nilo ni el Amazonas, pero para nosotros es fundamental y nos puede ofrecer muchas más calidad de vida".