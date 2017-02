"Ya no me vale con llegar con la voz, tengo que transmitir emociones"

Su negra y tupida melena se hace notar en la misma Plaza de Santiago. De pronto es Inma, de pronto Melchora Ortega (Jerez, 1972) y ahora, tras rescatarla de su añorada infancia, 'la 'Memole'. Son las tres personalidades de esta cantaora jerezana, curtida en mil batallas y que el próximo domingo estrenará espectáculo en el marco del Festival de Jerez. Su mirada lo dice todo, y sus palabras sólo transmiten ilusión por haber conseguido "uno de los sueños de mi vida".

-Háblenos de ese proyecto que estrenará el próximo domingo en el XXI Festival de Jerez...

-Bueno es una experiencia nueva para mí, algo que nunca había hecho. Llevo mucho tiempo intentando grabar el disco, pero tanto yo como David (Lagos), nunca hemos estado contentos con la idea. Un día hablamos con Paco López surgió el tema y así empezó todo. A mí todo el mundo me conoce, cómo canto y cómo soy, por eso hemos querido dar un paso más. Llevamos trabajando desde julio, quiere decir que está siendo un proceso complejo, la verdad.

-¿O sea que no vamos a ver a la Melchora Ortega de siempre?

-Eso es. Uno de mis sueños ha sido siempre cantar las canciones de mis ídolos, las canciones que mi madre escuchaba en mi casa. Entonces, hemos elegido temas de artistas de aquella España que cambiaba su mentalidad. Entre Paco (López) y David me han dado un empujoncito, y bueno, a ver cómo sale porque voy a abrir puertas desconocidas. Por ejemplo, no es lo mismo sentarte a cantar con el guitarrista que escuchar un piano.

-(...)

-Mira, con un ejemplo se entiende. Adela La Chaqueta cantaba rancheras, ¿eran rancheras? Pues sí, pero las hacía a su manera, de una forma flamenca. Por ahí voy.

-Cuente algo más...

-Bueno, Paco López se ha encargado de la dirección escénica y el libreto, David Lagos va a ser el coordinador de los músicos, Santiago Lara lleva la dirección musical, y también hemos querido que cada músico ponga su grano de arena. Viene Alejandro Rojas Marcos al piano, al contrabajo Antonio Corrales, a los vientos Diego Villegas, Perico Navarro a la percusión, Rocío Soto y Fernando Galán a las palmas y los coros, e Isabel Bayón como artista invitada.

-¿Y ese título tan largo? 'Melchora Ortega presenta a la Memole y su combo flamenco en por los pelos'...

-(Risas) Sí, es el título más largo de la historia del Festival. El primer título iba a ser 'Por los pelos' que es una característica mía, pero luego se han ido añadiendo cosas. Todo el mundo sabe quién es Melchora Ortega y lo que hace, pero ahora, a consecuencia de lo que queremos hacer con el espectáculo, se ha creado un personaje para eso, para que la gente no espere ver lo que ha visto siempre de mí, es decir, una persona que se sienta a cantar con una guitarra y sus palmeros. Se ha creado la Memole, que era el apodo que yo tenía de pequeña, y sobre ese personaje gira todo, en ocasiones nos acercamos a Melchora Ortega cantaora y en otras, nos alejamos.

-Entiendo que su marido habrá aportado cosas...

-Por supuesto, lo principal es que me ha quitado responsabilidad en otras tareas y eso se agradece. Luego también lo necesitaba a mi lado en el escenario, porque él una persona importantísima ya no sólo como artista sino en mi vida personal. Ten en cuenta que diariamente hay que luchar con las etiquetas que te ponen, con las que tú misma te adjudicas, y bueno, se trata de conocerse bien como persona y artista y eso David y Paco me han ayudado a conseguirlo.

-En ese proceso de quitarse capas, como si fuese una cebolla, ¿qué es lo que más le está sorprendiendo?

-Pues que dentro de mí tengo más Inma, más Memole...Está la Memole inocente, la Melchora que tiene sabiduría y trayectoria, Inma Ortega, que tiene que luchar con sus fantasmas. Creo que ha sido un proceso de crecimiento personal que ahora estoy disfrutando.

-A veces no creemos en nosotros mismos...

-Eso es. Yo en mi vida siempre me he puesto mis límites. Porque David me ha dicho siempre, esto puedes. Lo que pasa es que meterte en una disciplina a la que no estás acostumbrada cuesta, porque ten en cuenta que los flamencos estamos acostumbrados a contar historias en cuatro versos. Ahora tengo que desarrollar una historia donde también tienes que llegar con tu voz, ya no vale sólo con tus gestos, es transmitir la emoción que tú sientes en ese momento. En ese sentido me ha sorprendido mi capacidad de trabajo, porque ha sido un sobre esfuerzo a nivel artístico y psicológico porque yo en mi casa sigo siendo Inma y tengo tres niños.

-Usted ha tenido experiencias con Paco López pero siempre como artista secundaria. Ahora que es la protagonista, ¿cambia mucho?

-Cambia porque ahora tú llevas el peso. Sin embargo, él ha tenido mucha paciencia conmigo, me ha sabido escuchar y estoy aprendiendo mucho. También me está encantado la experiencia con gente como Joan Cabero, el director del Coro del Villamarta, que me ha ayudado muchísimo a respirar y a mejorar en otros aspectos.

-¿Tanto cuesta quitarse las etiquetas?

-Sí que cuesta pero es algo que llevo bien. Yo sé que Melchora Ortega está ahí siempre, porque el flamenco es mi disciplina y es por lo que la Memole ha luchado desde pequeña, por ser cantaora. Pero ahora me encanta esta experiencia.

-Usted ha sido siempre una luchadora incansable. Se demuestra que al final el trabajo tiene su recompensa...

-Eso lo he tenido claro, y en todas mis entrevistas reconozco que el trabajo siempre da sus frutos. No puedes esperar que vengan los duendes si no tienes el trabajo hecho. Los duendes aparecen, bueno yo no los conozco, pero sí disfrutas en el escenario con un trabajo detrás. Es muy difícil dejarte llevar por el momento, eso sólo hace gente que está tocada con la varita y todo el mundo no lo estamos. Tampoco todo el mundo puede ser creador. Yo, una de las cosas que he aprendido, es que sé que soy intérprete, mejor, peor, eso lo decide el público, pero yo soy intérprete, y hay otra gente que tiene que hacer otro trabajo para que yo pueda interpretar lo que siento y cómo lo siento. Por eso para mí es un orgullo contar con este elenco que me acompaña, que se han volcado conmigo.

-Viendo cómo le brillan los ojos y la ilusión que desprende, el disco, ¿llegará pronto?

-Creo que sí (risas). Me he llevado muchos años en el banquillo, pero ahora sé que he venido a esta vida para cantar. Creo que es el momento para grabarlo, por la edad, por mi trayectoria, en fin, por muchas cosas porque tampoco quise dividir mis energías en estar en el estudio y estar en mi casa cuidando de mis hijos. La idea es que en cuanto terminemos de estrenar este espectáculo, nos meteremos en el estudio porque además ya, con el espectáculo, muchas cosas las tenemos listas. También haré otros temas que forman parte de mi vida y de mi historia cantaora y que quiero grabarlos.