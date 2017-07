Los vecinos de San Benito se suman a las quejas por suciedad y ratas

Basura y, por consiguiente, ratas. Los barrios jerezanos se ven invadidos por estos roedores aún más con la llegada del calor debido a la escasez de servicios de limpieza, según se están quejando los vecinos de las diferentes barriadas de la ciudad. Los últimos en alzar la voz han sido los del Polígono de San Benito. "Estamos tomando el fresquito por las tardes y salen las ratas a campar a sus anchas por aquí", se queja amargamente una vecina antes de señalar que tampoco se cuidan las aceras de las diferentes calles de su barrio: "El naranjo que tengo enfrente de mi casa está levantando las aceras y nadie hace nada para remediar todo esto".

Los vecinos aseguran que se han dirigido a diferentes concejales municipales, en concreto a los de Izquierda y el PSOE para que atajen cuanto antes estos problemas que tienen en el barrio. La respuesta ha sido que trabajan para poder limpiar aquello, según las quejas. Además, los vecinos se preguntan: "¿Van a actuar ahora o cuándo? En dos semanas se van de vacaciones y nosotros nos quejamos hace ya bastante tiempo de todo esto".

Las Flores, San Juan de Dios y la Zona Sur, entre los más afectados por la falta de limpieza

Y es que San Benito solo es un botón que sirve de muestra a lo que lleva un tiempo ocurriendo en Jerez, según Sebastián Peña, presidente de Solidaridad. Desde la federación vecinal aseguran que las quejas existen en muchos barrios -aunque hay unos que están mejor y otros mucho peor-, tienen constancia y "nos dicen que no se limpia". "Yo mismo he sido testigo de cómo se llevaban 10 bolsas de basura de las plazas Fragua, Yunque y Herradura, aquí en San Telmo", afirma Peña, "después de un tiempo sin que se actuara aquí".

Desde la federación vecinal no tienen reparo en decir que en Jerez faltan basureros y que el Consistorio incumple. "Nos venden cosas que no son", dice Sebastián Peña. "Cada sector tiene que tener un número mínimo que no se está cumpliendo", recoge el presidente de la asociación vecinal antes de concretar: "Faltan unos 100 basureros, más los que se tienen que jubilar ahora".

A este respecto, Peña asegura que se reunirán a lo largo de esta semana para tratar estos temas con la empresa responsable de mantener limpias las calles de la ciudad, Urbaser, e intentar solucionar los diversos problemas que tienen los vecinos y ver cómo paliar los problemas de plantilla de la manera más rápida posible. Asimismo, Peña destaca que ya ha habido reuniones anteriores donde se han abordado este tipo de temas que afectan a diferentes barrios de todo el entorno urbano de Jerez.

Preguntado acerca de qué barrios son los más afectados por el déficit de basureros, Peña recalca que la Zona Sur, en la zona que se elija, presenta problemas de suciedad y ratas, el Polígono San Benito también y Las Flores, por supuesto. De hecho, este último entorno urbano está siendo de los más sonados en las últimas semanas, pues aún no se ha soterrado el canal de riego que pasa por el barrio. Se trata de una petición histórica de los vecinos a través de la Asociación 'Punta del Norte', que llevan años esperando para que se actúe y hace solo una semana colgaron en las redes sociales un vídeo de las ratas campando a sus anchas por el lugar. Peña afirma que las imágenes incluso se le han hecho llegar al gobierno municipal: "Pero no responden y esto cada día va a peor".

"También está entre los afectados San Juan de Dios", afirma Sebastián Peña antes de continuar: "Las ratas están por todo Jerez, como hay tanta basura...". De cualquier manera, el representante de la asociación vecinal zanja: "En cualquier barrio se está volviendo a hacer lo que antiguamente se hacía en estos casos: cada vecino se pone a barrer la puerta de su casa".