"Yo voy a estar con ella"

Una pancarta de Susana Díaz preside el balcón de la calle Sevilla donde se encuentra la sede del PSOE de Jerez. A pesar de que el cartel lleva bastante tiempo, no es casualidad que en plena pelea por el liderazgo del partido a nivel nacional, la presidenta de la Junta siga luciendo así en la sede jerezana. De hecho, aunque algunos destacados socialistas de la ciudad habían guardado silencio hasta ahora, este domingo decidieron mostrar su apoyo público a Susana Díaz como aspirante a liderar la formación. De hecho, la cúpula local socialista en pleno se desplazó hasta Madrid y, a través de las redes sociales, dieron cuenta de su apoyo a la presidenta de la Junta. La secretaria local Miriam Alconchel, así como Ainhoa Gil, Juan Carlos Camas e Inma de la Corte estuvieron en Ifema para respaldar la candidatura de Díaz.

También parte del gobierno local mostró en la capital su apoyo a Susana Díaz. De hecho la concejal y diputada Isabel Armario fue de las primeras en dejar claro su posición colgando el sábado en Facebook una imagen de la presidenta con el eslogan de ‘El 26 de marzo, yo voy a Madrid’. Mucho más discreta se había mostrado hasta ahora la alcaldesa Mamen Sánchez. Sin embargo, la noche del domingo prefirió aclarar su postura también a través de Facebook, añadiendo fotos del acto en Ifema –a donde acudió acompañada por la delegada Laura Álvarez– y dejando claro que en esta pugna estará al lado Susana Díaz.

En concreto, Mamen Sánchez explicó su decisión recordando un destacado encuentro que tuvo con Díaz hace ya más de tres años: “Dos de diciembre de 2013, caía la noche en Sevilla. Había quedado con Susana Díaz en su despacho de San Telmo. Como siempre hablamos de nuestra época juntas en el Congreso, del grupo parlamentario, de cosas personales muy bonitas. Y llega un momento de la conversación que me dijo: ‘Canija. Has hecho un magnífico trabajo en Madrid en estos años, pero me gustaría que te plantearas dedicarte a la política local. Que fueras la candidata a la Alcaldía de Jerez. Sé que no es una plaza fácil, pero te necesitamos ahí. Y yo estaré contigo’. Le dije que me lo pensaría. Pero que si aceptaba solo quería que entre nosotras no hubiera intermediarios”. Rememorando aquel encuentro la alcaldesa aseguró que su respuesta a Díaz fue “que lo que nos tengamos que decir lo hagamos directamente. Que digan lo que digan, nosotros directamente. Por eso a veces nos reímos de algunas de la cosas que por ahí se dicen o se escriben”.

En este sentido, hizo hincapié en que “Susana es una persona que siempre me está animando a seguir, a pelear por mi ciudad. Hoy Susana Díaz ha comunicado que se va a presentar a la secretaría general de PSOE y yo voy a estar con ella. Creo que necesitamos su fuerza, sus ganas, su ilusión, su capacidad de trabajo, su talante cercano”. No obstante, Sánchez aseguró que “respeto las decisiones que tomen los compañeros y a los otros compañeros candidatos, con algunos me une tiempo de trabajo juntos. Todos somos ramas de un mismo árbol. Pero creo que necesitamos ese revulsivo que es Susana Díaz. En su presentación de hoy nos ha devuelto la emoción y la ilusión de ser #100por100PSOE”.

A pesar de su contundente mensaje, Mamen Sánchez dejó claro la noche del domingo que “no me gusta que Facebook se convierta en el debate de las primarias socialistas. Por eso no lo estoy utilizando, ni lo voy a hacer en esta campaña. Pero sí he querido que éste sea el medio de hacer público ese apoyo, en el día que Susana Díaz ha presentado su candidatura a la secretaría general del PSOE”.

Lejos quedaron, tras estos apoyos expresos, los paseos de la cúpula socialista de Jerez por el Real de la Feria acompañando al entonces secretario general del partido Pedro Sánchez. A pesar de que el ahora rival de Susana Díaz auguró que Mamen Sánchez sería alcaldesa, su respaldo entonces no ha sido suficiente para convencer a Miriam Alconchel, a Isabel Armario o a la propia regidora de que él podría revalidar su antiguo liderazgo.