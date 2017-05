Aplauso para 'Okja', abucheo para Netflix

El estreno de Netflix en la competición reina del Festival de Cannes fue accidentado, pero al final todo acabó bien: Okja, del surcoreano Bong Joon-Ho, se llevó ayer un fuerte aplauso. Al inicio de la película, algunos críticos pitaron y abuchearon al aparecer Netflix en los títulos de crédito y, al comenzar la película, los espectadores en el anfiteatro del Grand Théâtre Lumière siguieron protestando porque la cinta estaba desencuadrada. Tras un receso, se inició de nuevo la proyección.

El festival pidió disculpas por lo ocurrido en un comunicado enviado a los asistentes del certamen, pero Bong Joon-Ho salió diciendo: "Me alegro, así han podido ver la secuencia inicial dos veces". El cineasta surcoreano, responsable de Memories of murder y The Host, se ha visto arrollado por la polémica que afecta a la financiación de la cinta que presentó ayer en Cannes.

La negativa de la plataforma digital a que se estrene en cines de Francia, siguiendo las normas de este país, ha llevado a la organización del festival a anunciar que el año que viene sólo incluirá en el concurso por la Palma de Oro producciones que luego puedan verse en las salas comerciales.

A la polémica se sumó la declaración que hizo Pedro Almodóvar, a la sazón presidente del jurado que entregará el prestigioso galardón. El cineasta español sostiene que es una paradoja la posibilidad de conceder el gran premio a una obra que no iba a poder verse en las salas. Lo cual se entendió como que prácticamente estaba descartando del palmarés las dos producciones de Netflix en esta edición: Okja y The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach.

Bong Joon-Ho, de 47 años, argumentó que Netflix le había dado libertad total para realizar su trabajo y le confió un presupuesto considerable. Además quiso quitar hierro al asunto señalando que era un gran admirador de Almodóvar. La actriz Tilda Swinton, coprotagonista de la cinta junto a Jake Gyllenhaal, comentó que el manchego es libre de manifestar su opinión, pero que ella y el equipo de Okja han ido a Cannes no por los premios, sino para mostrar la película en pantalla grande a una audiencia tan internacional como es la de Cannes. "Hay espacio para todos. Y además muchas de las películas que se pasan en este festival no se ven luego en los cines", remató la actriz, que es también coproductora del filme.

Okja es un alegato ecologista; la historia de una niña que emprende un largo viaje desde Corea del Sur hasta Nueva York para salvar a su mascota, un cerdo gigante modificado genéticamente. Swinton encarna a una empresaria sin escrúpulos, Gyllenhaal a un excéntrico presentador de televisión que adora los animales y Paul Dano y Lily Collins encarnan a dos radicales defensores de los animales. Juntos logran una animada mezcla de comedia y acción en una tierna historia que reivindica una convivencia más armónica entre animales y personas y critica al capitalismo salvaje.

Debates aparte, la película gustó a la crítica, a juzgar por los aplausos recibidos al término de la proyección, todo lo contrario que lo ocurrido con Jupiter's Moon, de Kórnel Mundruczó. El director húngaro pagó con los primeros abucheos de esta edición la osadía de abordar la tragedia de los refugiados en Europa en clave de realismo mágico, a través de la historia de un muchacho sirio que huye de la guerra con su padre; este último muere víctima de la violencia de las fuerzas públicas húngaras en la frontera, pero el joven, pese a recibir tres disparos, consigue volar. Todo es cuestión de fe, por lo visto, para Kórnel Mundruczó.