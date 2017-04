Coro del Villamarta, 20 años de aplausos

El 17 de abril el Coro del Teatro Villamarta cumplirá 20 afinados años. Dos décadas que han pasado volando, lo que significa que "la mayoría de las cosas que hemos vivido han sido buenas", cuenta la corista Clara Cantero Girón, que lleva en la agrupación desde sus inicios. Unos comienzos protagonizados por el entusiasmo, voluntad que ha permanecido intacta estas dos décadas.

Arrancó la agrupación con fuerza, 59 miembros, cuenta la noticia publicada el 25 de julio de 1997 en este Diario, un día después de la presentación oficial del Coro, en cuya imagen aparecen un ilusionado José Luis de la Rosa, presidente fundador; el director del Teatro, Francisco López, así como el director de la agrupación, Ángel Hortas. Todo comenzó con 'Los amantes de Teruel' de Tomás Bretón, en Avilés.

Veinte años en los que por el Coro ha transitado mucha gente. De los originales permanecen en la actualidad unos diez de los 60 más o menos que conforman la agrupación. "Si, han pasado 20 años y se nota en el cuerpo, y aunque los ensayos sean fatigosos, la recompensa es tan grande que te quita todos los males que te puedan venir añadidos como el cansancio o la falta de tiempo. Y no, no nos pagan, algo que llama la atención a la gente. Yo ya me siento pagada con el aplauso del público. Además, todo lo que tenemos como el maestro repetidor, el de coro, el lugar de ensayo..., todo eso lo pone el teatro", cuenta Cantero, que empezó en esta aventura cuando tenía 34 años.

Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, Carlos Álvarez, Leontina Vaduva, Juan Jesús Rodríguez, Elisabete Matos, Teresa Berganza, Ruth Rosique, Cristina Gallardo-Domâs, Nancy Fabiola Herrera, Vladimir Chernov, Felipe Bou, Alfredo Kraus... El Coro se ha codeado con la crema de la lírica -y lo que le queda-. "Se viven muchas experiencias, conoces a mucha gente importante y te codeas con numerosos artistas. Y yo no sé si el resto de los jerezanos lo sabe, pero el Teatro Villamarta tiene un gran nombre fuera de las fronteras de España. Si conociesen este nivel que tiene el coliseo fuera, creo que el Teatro no habría pasado por la situación tan complicada en la que se ha visto en los últimos meses", añade.

Un Coro que se fraguó como idea de Francisco López, y el director de orquesta Juan Luis Pérez hizo de padrino, quien reconoció que entonces no se sintió "especialmente optimista con su realización por el nivel de exigencia que se pretendía". Con el tiempo, Pérez mostró su "satisfacción" por lo conseguido.

"Jerez siempre ha tenido muy buenas voces, hay una tradición vocal. Además, era una forma de ahorrar dinero, de evitar traer coros de fuera para las producciones del Teatro a través de un proyecto bonito", asegura José Ramón López Díaz, el actual presidente del Coro. Ángel Hortas, Antonio Martín, Juan Manuel Pérez Madueño y luego llegó Joan Cabero como director, a finales de 2014, quien está muy empeñado en la formación vocal, así como la musical, de los integrantes del Coro. Nombres todos que se han ido sumando al proyecto y que han tirado del carro en este largo camino hasta 2017.

El próximo Viernes de Dolores, 7 de abril, en la iglesia de San Mateo, a las 20 horas, como pistoletazo de salida a sus actos conmemorativos de los 20 años, el Coro del Teatro Villamarta y la Joven Orquesta de Xerez interpretarán el 'Miserere' de Hilarión Eslava, "porque creemos que es una tradición de aquí. No olvidemos que fue encargado en 1840 por el Cabildo Catedralicio y por tanto, es una obra querida y comprada por Jerez. Posteriormente ha sido orquestada por José Ramón Hernández, director de la Joven Orquesta de Xerez, por encargo del Ayuntamiento. Así que la interpretamos por esa tradición", explica López Díaz. Este concierto es una manera también de que el Coro salga del entorno del Villamarta y se acerque a la sociedad jerezana, o a esa parte del público que no suele ir a la ópera. Hay que destacar que el concierto se iniciará con el estreno de 'Kyrie' del joven compositor Josué Bonnín de Góngora.

Asimismo, se ha puesto en marcha ahora un Coro Joven del Villamarta "que servirá como integración de la gente joven. Muchos de ellos tienen la formación pero no la experiencia. Es un vivero del Coro en sí, aunque nosotros seguimos atendiendo a gente que quiere acceder a nuestra agrupación, Coro que tiene un estándar de calidad puesto por Joan Cabero muy alto, que hay que mantener y superar". Desde el Coro apuntan que ahora el plantel de mujeres está cubierto, lo que hacen falta son tenores y bajos.

Con la última crisis, el Coro se redujo a 15 miembros. De nuevo, ese entusiasmo y el ímpetu de los integrantes y del entonces presidente y recientemente fallecido, José Luis de la Rosa, que fue presidente fundador de la asociación cultural La Arcadia-Jerez, sacaron adelante a la formación que, lejos de desaparecer, creció hasta llegar al número actual de miembros. Por suerte, esto es hoy una anécdota, como las muchas que ha vivido el Coro. Tendrían para escribir un libro. Como aquella vez, en los comienzos, en el estreno del vestuario de una producción en Avilés, cuando un integrante del coro, durante un descanso, se quitó las molestas botas de montar que tenía que llevar y se colocó los náuticos. Sin darle tiempo a cambiarse de nuevo, se quedó con lo puesto, y así salió a escena, con los zapatos de otra época. O aquella que cuenta Ángel Hortas en el libro del 'X Aniversario del Coro', de aquel primer 'Don Giovanni', cuando se sirve la cena a Don Juan, que vio cómo le presentaban el postre como único plato ya que toda la vajilla se había hecho añicos segundos antes, en plena actuación. El barítono del Coro que debía servir la cena al protagonista tenía menos de dos minutos para entrar, coger un plato con pollo (desparramado por el suelo) y salir de nuevo. Lo único que le pudo dar al cantante fueron unas manzanas para su gran sorpresa. Pero la cosa no acaba aquí. Una de ellas rueda y va a parar al foso, a la cabeza de uno de los flautistas de la orquesta, a la vista de todos.

"Muy orgulloso". Así se siente Joan Cabero de su Coro y de "formar parte de esta efemérides y de este proyecto". "Porque mantenerse 20 años no es fácil, hay que trabajarlo a diario. Me ha tocado estar aquí en este tiempo y es una felicidad". Respecto al 'Miserere', Cabero adelanta que la intención es representarlo cada año, en torno a la Semana Santa, en una iglesia diferente de la ciudad".

Entrega, disposición, seriedad y flexibilidad son sólo algunos de los 'piropos' que lanza Cabero al Coro. ¿Qué espera para los próximos 20 años? "¡Uyyy! Pues hay que ser ambiciosos en el punto justo, es decir, vamos a ir cumpliendo temporadas y salir del Villamarta para darnos a conocer y atender a otros públicos. Y todo esto hay que hacerlo con la mejor calidad posible".

Veinte o cien años vista, un millar de oportunidades más para que 'Los amantes de Teruel' se besen al fin y para que el Coro del Villamarta continúe escribiendo esta, su historia mejor cantada.