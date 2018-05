David Saborido expone su obra 'Presencias' en la Sala ICA de Córdoba

El artista jerezano David Saborido expone hasta el próximo 16 de mayo en la Sala ICA de Córdoba (Ilustre Colegio de Abogados) en la calle Morería, 5, su muestra 'Presencias'. La exposición recoge obras que el autor ha ido realizado desde el pasado año. Una colección que está pensada para espacios en los que uno tiene la sensación de que no está solo. "Es una idea que yo me he creado, además está en un lugar donde se encuentra un yacimiento de siglo I a.C. La sensación es que estás en medio de la historia. Hay una simbiosis entre la obra y el sitio", cuenta Saborido.

Obras abstractas que visitarán tras el verano Madrid, La Línea, Huelva, entre otras ciudades. "Yo sigo trabajando y lo que trataré es que esta colección se vaya mostrando por diferentes espacios".