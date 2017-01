La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras acoge esta tarde noche, dentro del ciclo 'Jerez siempre', la ponencia que, titulada 'Inscripciones latinas de Jerez de la Frontera. Epigrafía y contexto', impartirán Antonio Ruiz Castellano -profesor titular del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz- y los académicos de Número de esta corporación Eugenio José Vega Geán y Francisco Antonio García Romero. El acto tendrá lugar a las 20,00 horas en la sede social de la Academia, sita en calle Consistorio número 13.

Según los ponentes, "en este corpus subyace la primera fuente de la Historia de Jerez. Este catálogo de más de cien inscripciones viaja por nuestra comarca a través de sus muchos yacimientos romanos, tardorromanos y visigodos, y recoge una gran variedad tipológica de epígrafes. Los autores, Antonio Ruiz Castellanos (UCA), Eugenio Vega y Francisco Antonio García Romero (ambos del CEHJ) hemos hecho un trabajo de interpretación facilitando la comprensión del patrimonio epigráfico latino de Jerez, proyectando en la antigüedad los paisajes y lugares conocidos, y dándoles un contenido antropológico, histórico, arqueológico y geográfico para hacerle comprensible a una persona de hoy día la sociedad hispanorromana de este rincón de la Bética".

En cada uno los yacimientos se ha analizado aspectos relacionados con las inscripciones: los datos que caracterizan a las inscripciones, bien sean edilicias, honoríficas, sacras, oficiales, funerarias, suntuarias, comerciales e industriales. "Y aducimos -indican- las fuentes historiográficas, geo-económicas, epigráficas y arqueológicas que las expliquen. Es una suerte para Jerez que existieran en el área de su campiña en la Antigüedad varias entidades urbanas, algunas muy importantes, y una gran variedad de asentamientos menores ligados a poblamientos agrícolas que respondían a una economía de producción orientada al comercio exportador".

En el caso de nuestra ciudad, "estamos seguros de que el actual solar de Jerez no era un páramo poblado únicamente a partir de la etapa musulmana. La naturaleza del poblamiento prerromano o romano no la conocemos a ciencia cierta, pero no hay duda de que en Jerez hubo población. Es posible que la génesis de la posterior alquería y ciudad de Sharish se halle en alguna de estas heredades rurales".