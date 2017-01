Matisse en Sevilla

¿Y si hubo alguna obra de Matisse en el mercadillo del Jueves?

El recordado pintor y profesor Miguel Pérez Aguilera (Linares, Jaén, 1915-Sevilla, 2004) tuvo la ocasión en 1948 de conocer en persona a Henri Matisse en París, donde el artista andaluz se encontraba en un viaje de formación. Este encuentro con el maestro francés lo rememoró en varias entrevistas, resumidas así por Pilar Lebeña Manzanal en el libro Miguel Pérez Aguilera. El pintor de los silencios (Renacimiento, 2005): "Me contó que había vivido en una pensión en la Plaza Nueva, y que la abandonó deprisa ante la enfermedad de su mujer dejando atrás cuadros y bocetos". Esta revelación obsesionó casi toda su vida a Pérez Aguilera. "Saber que había dejado en Sevilla parte de su obra pequeña hizo que durante años y años visitara el mercadillo del Jueves cada semana en busca de un cuadro de Matisse. Hasta que me han fallado las piernas no he abandonado el empeño", afirmó el pintor, que llegó a Sevilla en 1946 como profesor de Dibujo del Natural en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. "También rastreé anticuarios y tiendas de segunda mano, pero nunca, nunca las encontré".