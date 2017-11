'Norma', en femenino plural

La ficha 'Norma'. Ópera en dos actos de Vincenzo Bellini. Maribel Ortega; Albert Montserrat; María Rodríguez; Francisco Santiago; Francisca Albertos; Francisco Gracia. Orquesta de Córdoba. Director musical: Carlos Aragón. Dirección escénica: Francisco López. Director Coro Villamarta: Joan Cabero. Teatro Villamarta, 04/11/2017. Aforo casi completo.

"Mittler zwischen Hirn und Hand muss das Herz sein" (El mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón). Es la frase-leit motiv que abre y cierra la película 'Metropolis', rodada en Alemania en 1927. La representación de la ópera 'Norma', del pasado sábado 4 en el Villamarta, también recurrió a la citada frase, proyectándola sobre el fondo del escenario, al sonar los primeros compases de la Introducción de la tragedia lírica de Bellini.

Escénicamente hablando, la representación villamartina fue bastante peculiar, renunciando a los decorados tradicionales, sustituidos, principalmente, por imágenes fijas y proyecciones, extraídas de la famosa película muda 'Metropolis'. No es que estéticamente estén mal las imágenes de 'Metropolis', ni siquiera la idea de proyectar imágenes en vez de hacer decorados, cosa que puede resultar bien, pero lo cierto es que intentar comprender el argumento de 'Norma', sin las referencias esenciales a la encina Irminsul y al altar de piedra (a la naturaleza en general), simbologías esenciales del pueblo galo prerromano, resulta cuando menos complicado.

El vestuario también fue peculiar, atemporal en relación al libreto original de Felice Romani, al haberse eliminado cualquier vestigio de druidas o romanos, protagonistas de esta ópera decimonónica.

Pero vayamos a la parte musical de esta representación. Y en este sentido tengo que decir que fue una gran representación, brillante en muchos momentos, donde la Orquesta de Córdoba, dirigida por el isleño afincado en Jerez, asiduo colaborador del Teatro Villamarta, Carlos Aragón, estuvo a la altura de una dignísima representación.

Pero de nada hubiera servido el buen hacer de la orquesta, si los cantantes no hubieran acompañado. Y ese fue el caso. La magia (no solo la de los druidas) surgió de las voces de las dos sopranos: la jerezana Maribel Ortega y la vallisoletana María Rodríguez. Ambas protagonizaron una interpretación del dúo 'Oh! Rimembranza!' (¡Oh! ¡Remembranza! Así quedé yo extasiada / con solo mirar tu rostro), que quedará para el recuerdo del repertorio villamartino. Bravas!

Maribel Ortega asumió el dificilísimo papel de Norma con gran profesionalidad, haciendo gala de su poderoso instrumento vocal, encarnando la compleja misión de dar sentido a Norma: sacerdotisa, madre y amante a la vez, que requiere poseer las habilidades de una soprano dramática de coloratura. Mantuvo el tono vital y una correcta proyección toda la representación, con una muy buena dicción, aunque con algo de exceso de celo en algunos agudos, que hicieron efecto de sobreactuación, la verdad que sin necesidad de ello, ya que sus cualidades canoras son envidiables.

La otra gran protagonista de la noche fue María Rodríguez, que también le dio carácter al personaje de Adalgisa, papel que necesita una voz con cuerpo y tonos algo oscuros. De hecho, hay veces que el papel de Adalgisa es interpretado una mezzosoprano dramática. María Rodríguez asumió el papel con soltura canora y dramática, dejando una excelente impresión en el Villamarta. Muy bien.

En la parte masculina Albert Montserrat asumió el papel de Pollione, el procónsul romano y gobernador de las Galias, que enamora a Norma y Adalgisa. Su actuación fue correcta, con una buena proyección, aunque con dudas en el control de su instrumento vocal, sobre todo en el primer acto. Por su parte, Francisco Santiago defendió bien su papel de Oroveso, el gran sacerdote de los druidas.

Bien el Coro del Villamarta, que puso de su parte, tanto a la hora de cantar como de formar parte del decorado, aunque no estuvieran caracterizados de druidas ni de romanos.

Una ópera más en el Villamarta, que sigue adelante con ánimos, defendiendo la lírica en la provincia de Cádiz, pese a la terca crisis cultural y financiera.