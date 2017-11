Pablo López, a oscuras en 'El patio'

En la negrura más absoluta pierdes un sentido, agudizas otro. Notas el roce de la pierna de un desconcido a tu lado, una respiración que se pierde en la tiniebla. A oscuras, estás completamente a oscuras en un lugar que nunca has pisado y al que llegas en fila india tomando por los hombros a un extraño, tomados los tuyos por otras manos ajenas. "A tu derecha tienes una silla," te dice una voz, "Siéntate". Siéntate y escucha.... En la negrura más absoluta, en la que igual da que los ojos estén abiertos o cerrados, se abren paso las notas de un piano y de una voz para iluminar el porqué estamos ahí, tan quietos, tan desconcertados, tan ciegos. Una canción de Pablo López. Una nueva canción, la primera que arroja un foco de luz sobre el próximo trabajo del artista malagueño.

"Vete, fuera de mi casa..." López expulsa sus fantasmas en El patio, el primer single de un disco que se presume "arriesgado", adelanta el compositor al que no le ha importado abrirse, incluso, "a lo mejor más de la cuenta". "Pero si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer?", ríe el artista al que, ahora sí, divisamos en la penumbra cerrada en una sala del restaurante experiencial 'Dans Le Noir' que, justamente, se distingue por ofrecer a sus comensales menú y cata a oscuras en la madrieña plaza del Biombo.

De esta forma, el evento de presentación del primer adelanto de Camino, fuego, libertad (así se titulará el nuevo disco) se convierte en todo un acontecimiento para los sentidos, mejor, para un sentido, el del oído, que se torna protagonista en la cita organizada por la casa Universal Music que reúne a los medios de comunicación pidiéndoles un voto de confianza ya que mantuvieron en secreto el motivo de la convocatoria.

Así, al autor de Tu enemigo primero se le escucha y luego se le ve. Tres veces suena este single con hechuras de gran canción que es El patio paladeándose, cada vez, de una manera distinta.

Si la sorpresa se descubre con la escucha del tema procesado, es decir, no en directo, y totalmente cegados por la oscuridad, en la segunda vuelta se ilumina lo justo la escena para vislumbrar la silueta del artista que se sienta en su piano para interpretar de carne a carne esta balada emocionante y rotunda que tendrá su lanzamiento el próximo viernes. La oscuridad absoluta vuelve a romperse en el tercer encuentro con El patio gracias a la pantalla en la que los asistentes pudieron ver el videoclip del tema en el que participan caras tan conocidas como las de los actores Javier Cámara y Fernando Tejero o la cantante Malú, entre otros artistas.

Definitivamente, El patio no es un single al uso. Se aleja de lo convencional para este tipo de lanzamiento, convirtiéndose su también original presentación en toda una declaración de intenciones. No cabe ni la condescendencia. Buscar y avanzar. "Con este disco he revuelto todo, mi vida, mis historias, incluso, mi casa", dice, enigmático, el artista que no puede esconder "la emoción" al tocar y cantar casi a oscuras. Algo que a los presentes tampoco se les escapa teniendo en cuenta que a ciegas se percibe con más fueza el rajo de la voz cuando se hace un esfuerzo de contención.

Habrá que esperar al viernes para volver a darle una escucha al single y hasta el próximo mes de diciembre para que salga completamente de las tinieblas Camino, fuego, libertad, el que será el tercer compacto del malagueño tras El mundo y los amantes inocentes (2015), con el que se consagró, y Once historias y un piano (2014), el trabajo con el que el músico comenzó a labrarse el camino al éxito y, por tanto, al corazón de los oyentes. Con sus cinco sentidos.