La cantautora Björk, eje del concierto homenaje en La Sala Paúl

La Sala Paúl acoge hoy a partir de las 21.30 horas un concierto homenaje a la cantautora Björk, a cargo del cuarteto de cuerdas Costellas, junto con la cantante Merche Corisco y las programaciones y efectos de Calde Ramírez.

En el programa de este concierto se incluyen temas de álbumes de la artista islandesa como Debut, Post, Homogenic y Selma Songs, que la propia cantautora recopiló en el disco Family Tree. Parte de los arreglos son del propio Cuarteto Costellas, y otros del cuarteto Brodsky, de una belleza única.

Corisco & Costellas+Calde hacen suyo cada uno de los temas, imprimiéndoles su propio sello. También interpretarán otras versiones que no podían faltar, como de la cantante Janis Joplin, Piece of my heart, producido y arreglado por el Cuarteto Costellas, y temas de intérpretes como Muse, o Elvis Costello.

La formación de cuerda y voz Costellas tiene sus orígenes en el año 2012, como consecuencia de la pasión de cinco amigas por la música de cámara y su admiración por músicos contemporáneos que incorporan el cuarteto de cuerda como base de sus composiciones.

Las entradas para el concierto de mañana tendrán un precio de 7 euros y de 10 euros si también se adquiere el CD. Se pondrán a la venta desde las 20:30 horas en la Sala Paúl.