Ya han comenzado en el Teatro Villamarta los ensayos de la ópera 'Fausto'

Los ciudadanos que paseen estos días por las inmediaciones del Teatro Villamarta escucharán voces que provienen del interior del coliseo jerezano. Son los ensayos, iniciados días atrás, de la ópera ‘Fausto’, que se representará los días 26 y 28 de enero. Una producción de Amigos Canarios de la Ópera bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. Desde el punto de vista artístico, contará con el atractivo de presenciar el debut del tenor jerezano Ismael Jordi en el rol principal. En el reparto también aparecen cantantes como Isabel Rey, Alexander Vinogradov, Xavier Mendoza y Pablo López, entre otros. En el foso estará la Orquesta Filarmónica de Málaga dirigida por Enrique Patrón de Rueda.

El jerezano Ismael Jordi debuta en una ópera en la que “ya tenía ganas de cantar, lo que pasa que tenía que esperar por madurez personal y de la voz. El próximo año la canto también en el Teatro Real de Madrid. En Jerez nunca se había hecho y me apetecía debutarlo aquí. El Villamarta ha hecho un gran esfuerzo porque es una obra que tiene un gran elenco, con Isabel Rey, que es una soprano maravillosa; Alexander Vinogradov, que ha cantando recientemente con Plácido Domingo en Valencia y que ya hizo ‘Romeo y Julieta’ en Jerez, donde asegura que le trataron fenomenal. Hacía tiempo que no cantaba ópera en mi tierra y me hace mucha ilusión. Me siento muy querido aquí”. Jordi encara “un personaje complejo. La partitura musical es difícil, otro tipo de vocalidad que ahora, con el tiempo, estoy intentando cantar”.