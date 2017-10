"Estamos concentrados en no repetirnos y desarrollar ideas nuevas"

A punto de acabar 2014, Pony Bravo puso fin en su ciudad a la larga gira de presentación de su tercer álbum, De palmas y cacería (2013): 70 conciertos que confirmaban su propuesta como una de las más estimulantes del rock español. Ahora, Daniel Alonso, Pablo Peña, Darío del Moral y Javier Rivera han vuelto de nuevo a los escenarios con varios retos en el horizonte.

-Han transcurrido ya más de cuatro años desde De palmas y cacería. Siempre han dejado un largo espacio de tiempo entre uno y otro disco, pero ése había sido el tope. ¿Se vislumbra ya el cuarto álbum de Pony Bravo?

-Sí, estamos en pleno proceso de composición de los temas nuevos, así que el disco, efectivamente, se vislumbra.

-¿Tienen ya previsión de cuándo podría editarse ese nuevo trabajo?

-No, estamos en modo dar cera pulir cera, currando, y aunque no falta mucho, no tenemos fecha todavía.

-¿Puede avanzar cómo será? Quiero decir, ¿qué claves sonoras cambian respecto a los discos anteriores?

-Pues como siempre, cuando estás ahí metido en el proceso es complicado decir algo. Estamos concentrados en no repetirnos y en desarrollar ideas nuevas. Ahora es época de generar mucho material juntos en el local y, al final del proceso, definiremos mejor esas claves sonoras.

-Siempre se han definido como omnívoros consumidores de música. ¿Qué están devorando ahora con mayor fruición?

-La música que oímos últimamente... Pues, por poner algunos ejemplos, Hype Williams, K. Leimer, Craig Leon, William Onyeabor, Rob, Black Madonna, Eden Ahbez, Brenda Ray, mucha exótica, boogie, híbridos y cosas buenas de ayer y de hoy. Los compañeros de local también están influyendo, todo se mezcla, tanto los discos como la gente con la que compartes estas cosas.

-Vivimos tiempos particularmente convulsos. ¿Se reflejan en las letras de las nuevas canciones?

-El reflejo de lo que nos rodea esta ahí, como siempre, pero va cambiando, supongo que como cambia uno mismo con el tiempo. Pero el humor sigue ahí. Y cierto escapismo necesario para disfrutar de la música y de un concierto, igual que el intento de tratar temas o ideas que no suelen aparecen en las canciones de toda la vida.

-La gira de De palmas y cacería terminó en diciembre de 2014. ¿En qué han estado ocupando el tiempo desde entonces?

-Dario y Pablo han estado con Fiera, y yo estoy preparando, desde hace tiempo, un nuevo proyecto con mi buen amigo Pablo Alles. Nos apetece sacar algo ya. También hemos estado con la producción del nuevo disco de Raúl Cantizano, que saldrá en breve, entre otras cosas.

-¿Por qué les gusta dejar tanto espacio entre un álbum y otro?

-Tampoco es que nos guste especialmente, pero es verdad que suele ser así. Se ven parones desde fuera, pero dentro está todo en movimiento, más que antes incluso. Y es importante desarrollar otras historias con más gente. Eso también influye.

-Con la inmediatez de la edición digital, ¿no les tienta la idea de lanzar canciones de manera aislada?

-Sí, mucho. Tenemos muchas ganas también de trabajar de esa forma, con esa inmediatez. Y además está la importancia de lo visual... Todo está evolucionando y mejorando al tirar por ese camino. En nuestro local de ensayo tenemos nuevos compañeros, Industrias94, son mucho más jóvenes que nosotros y trabajan de esa forma. Vemos que hay diferencias claras en la forma de trabajar, en las herramientas... En todo, vaya. Las nuevas generaciones vienen fuerte y saben mucho de música.

-¿Siguen pensando en el álbum como unidad básica de medida?

-El formato disco siempre estará ahí, tiene su función siempre, pero, como ya decía, crece la importancia del vídeo, YouTube, redes... Todo va creciendo. Y me parece genial que sea así. Contar cosas con el vídeo, con la imagen, se está volviendo igual de importante que con la música.