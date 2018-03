'El diluvio de Noé', una ópera con todos y para todos

Una ópera con todos y para todos. Así podría definirse la ópera 'El diluvio de Noé' de B. Britten que se pondrá en escena los días 20 y 21 de abril en el Teatro Villamarta. Esta producción del coliseo jerezano implica a colectivos educativos, culturales y de integración y aborda el título operístico del compositor con un enfoque más actual. Una ópera con todos y para todos.

Así podría definirse la ópera 'El diluvio de Noé' de B. Britten que se pondrá en escena los días 20 y 21 de abril en el Teatro Villamarta.

Esta producción del coliseo jerezano implica a colectivos educativos, culturales y de integración y aborda el título operístico del compositor con un enfoque más actual. “Será el colofón a la temporada lírica”, señaló en rueda de prensa Francisco Camas, teniente de Alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad. En su intervención, destacó que se trata de una obra que “acerca la ópera de una forma divertida y amena a todos los públicos pero, especialmente, a los jóvenes”. “Es un proyecto participativo e inclusivo”, indicó Francisco Camas. Una participación e integración que no sólo incluye a la faceta musical e interpretativa, sino que se extiende al ámbito creativo relacionado con la escenografía y vestuario. A su juicio, 'El diluvio de Noé' es “un proyecto construido con la colaboración de los jóvenes, alumnos de música, danza, arte o miembros de formaciones corales de la ciudad”. Eduardo Aguirre de Cárcer, director de escena, explicó que su puesta en escena propone “una vuelta de tuerca” al mito del diluvio universal. Así las cosas, su visión de la obra de Britten plantea una obertura inicial -de unos 20 minutos de duración- para presentar una realidad con los suficientes argumentos para suscitar el enfado divino. Esos argumentos se sustentan en la degradación medioambiental de la naturaleza, una degradación que también se extiende a las relaciones entre los seres humanos. “El Diluvio, como tábula rasa, regenerará a la humanidad y a la naturaleza”, añadió el máximo responsable escénico.Generosidad e ilusiónEse nuevo enfoque fue trasladado a los colectivos participantes para que “cada cual aportara su perspectiva”, informó Eduardo Aguirre de Cárcer. A este respecto, hizo hincapié en el “grado de generosidad e ilusión tanto de los niños y jóvenes como de las instituciones involucradas”. Tras la representación de este 'Diluvio de Noé', se mostró convencido de que este montaje “dejará un poso indeleble en espectadores y participantes”, además de servir de impulso “a nueva nueva generación de músicos, cantantes, bailarines, escenógrafos”, etc. Sobre la partitura de Britten y los textos recogidos por el compositor británico, dijo que el resultado es “una obra de arte extraordinaria, de una gran efectividad musical y actoral”. Rechazó la idea de que 'El Diluvio de Noé' sea una ópera infantil, puesto que “su contenido es profundo”. Por su parte, José Miguel Román, que debuta como director musical, señaló que la puesta en escena de esta título operístico lleva implícita la palabra “sinergia, un término que me encanta”. Sinergías que, en su opinión, han recorrido todas las direcciones posibles “en un proyecto con tantas patas”. Desde el punto de vista musical, a los 14 profesores de música que forman parte de la orquesta se suman casi 40 músicos amateurs previamente seleccionados. “El hecho de tocar juntos ha generado un proceso de reatroalimentación. Cuando veo esto se me escapa una sonrisa: la música compartida es mucho más”, precisó. El Teatro Villamarta ha querido convertir la ópera ‘El diluvio de Noé’ de Benjamín Britten en un proyecto de ciudad del que forman parte unas 350 personas. Además de los cantantes solistas, los directores de escena y musical y el equipo técnico del coliseo jerezano, participan como grupo de animales alumnos de la Escuela de Música y Danza Belén Fernández, la Escuela de Música y Danza Musicry y el Conservatorio de Música Joaquín Villatoro; harán de Congregación miembros del Taller de Música Copad de Afanas y del Coro Teatro Villamarta, además de su formación coral joven; colaboran en labores de escenografía y vestuario alumnos de la Escuela de Arte de Jerez y el IES La Granja. A ellos se suma el centro de UPACE, cuyos alumnos harán un mural photocall inspirado en esta obra operística, que podrá verse en el vestíbulo. Los cantantes Ángel Rodríguez y Leticia Rodríguez, junto al actor Felipe García Vélez, interpretarán los papeles principales. El elenco solista lo completan personas que han sido seleccionadas tras un proceso de audición.