"En los discursos, basta con hacer un esfuerzo para ser brillantes"

Jesús Rodríguez le metió ayer una goleada al Madrid y al Atlético. El abogado hizo frente al derbi con su oratoria, con sus palabras, con las que dejó perplejos a los asistentes a su conferencia 'De las letras y los letrados', celebrada en la Academia San Dionisio, que inauguró el ciclo dedicado a las Letras y a la Comunicación. El abogado y ex decano de Colegio de Abogados de Jerez fue presentado por el vicepresidente de Artes de esta real corporación, Juan Salido Freyre.

Rodríguez trató en su ponencia cómo pronunciar los elementos y ofreció varios consejos para convertirse en orador sin ser un pedante. Aunque el título de la cita pudiera sugerir que trata de la esencial relación entre los abogados y la palabra verbal o escrita, sus consideraciones y propuestas sirvieron para cualquier persona dedicada o al menos interesada en la oratoria y la literatura. De esta forma, primero se centró en la especialidad, "que es un valor de nuestros días" y definió una figura "que ha creado nuestra sociedad que es la del sabio tonto, es decir, un señor que por una cara es un sabio pero que por la otra es un ignorante".

Con esta ponencia, el letrado trató la palabra escrita y la oral y ofreció una serie de pautas para dar discursos, "como la naturalidad y la claridad y la idea de que la oratoria no es un don del cielo, es un arte y tiene sus técnicas, que se aprenden. Basta con hacer un esfuerzo para ser brillantes".

Una preparación que incluye hasta la improvisación, "porque los mejores oradores no improvisan nunca". Habló Rodríguez de los elementos del discurso que no se tienen en cuenta como la pronunciación, y desarrolló un estudio científico de "por qué los andaluces no debemos esforzarnos por ser distintos. Tenemos un lenguaje riquísimo y, de hecho, la evolución de la lengua va hacia donde nosotros estamos, no hacia otras zonas de España. Damos agilidad al lenguaje porque tenemos figuras riquísimas".

Una experiencia desde el atril de Jesús Rodríguez que le ha dado "hablar mucho en público. Y aunque impone, esto se resuelve con la preparación. La regla de un buen discurso es la preparación".