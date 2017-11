El israelí Ilan Itach muestra su obra en la sala de exposiciones de Unicaja

La Fundación Unicaja inauguró ayer en su jerezana sala de exposiciones (Larga, 50) una muestra monográfica del artista Ilan Itach (Jerusalén, 1975), compuesta por 12 obras en las que ofrece, a través de una completa serie temática, problemáticas y formas de enfrentarse al éxodo desde múltiples puntos de vista tamizados por su óptica personal cargada de expresividad y lirismo. Así, refleja las diferentes etapas del éxodo, los motivos, la partida, las vicisitudes del camino, la ruptura resultante, el encuentro, la confrontación entre la realidad y lo deseado. A través de obras como 'Nacimiento en el barco Éxodo - Albert Camus' se escenifican de forma explícita los acontecimientos e imprevistos del viajero en tierras extrañas y la exigencia histórica de una anhelada y, en apariencia, lejana justicia; mientras que otras creaciones como 'Refugiados en fuga', recrean la aparición de una pareja, a modo de ensoñación o fantasía, en ese transitar de los viajeros en su huida. 'Adán y Eva - El primer éxodo - Pintor en riesgo' y 'La familia del pintor emigra de España, Béjar -Salamanca- a Marruecos, 1492' son obras que continúan esta línea y que también forman parte de esta excepcional muestra que estará abierta hasta el 31 de diciembre, de 17,00 a 20,00 horas.

Al acto de inauguración han acudido el propio artista, la responsable de la unidad de Artes Plásticas y Espacios Museísticos de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido; el director de área de Jerez de Unicaja Banco, Santiago Cárdenas; y el cónsul honorario de Israel en Cádiz, Huelva y Extremadura, Salvador Pascual Sánchez-Gijón, entre otros. La organización de esta exposición se enmarca en el interés de la Fundación Unicaja por la difusión cultural y de expresiones artísticas de calidad y por acercarlas al gran público.

Itach es un artista autodidacta. Nació en Jerusalén en 1975, ciudad en la que reside y trabaja actualmente. Su primer estudio estaba enclavado en la cima de la colina que domina la pintoresca Ciudad Vieja de Jerusalén, cuyas antiguas murallas aparecen en muchas de sus primeras recreaciones pictóricas. Itach es discípulo del gran artista israelí Ivan Schwebel, de quien aprendió una gran variedad de técnicas artísticas. Ha dedicado considerables períodos de su carrera profesional a pintar en el extranjero, particularmente en Toledo y Sevilla, donde se sumergió en la rica y colorida cultura española de la música y la danza. En su extenso curriculum destacan muestras expositivas como 'The Railway Station', Israel Profile Gallery (2002, Jerusalén, Israel); 'Something Around', The Scottish Church, (2004, Jerusalén, Israel); 'Don Quijote: 400 years', Instituto Cervantes (2005, Tel Aviv, Israel); o 'Flamenco', Museo del Flamenco (2008, Sevilla, España). Como indica Albert Suissa, "los cuadros de Itach exhiben una mirada directa y osada, preguntan sin rodeos, destilan empatía e inquietud. El suyo es un humanismo pictórico, directo, abierto, sin tachas, sin inversiones irónicas o cínicas".