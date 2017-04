Cómo no perderse por el largo camino de la creación literaria

En la adolescencia descubrió que necesitaba escribir historias, relatos, poemas o simples escenas. Como suele ocurrir, no fue hasta que en el instituto una profesora de Literatura llamada Mari Luz vio en él talento y le dio alas para que intentase escribir algo serio. Ese fue el aliento que le hizo creérselo, y a partir de ahí, comenzó a centrarse en la creación literaria. Tras escribir seis novelas con sus correspondientes rechazos por parte de las editoriales, el jerezano Manuel Delprieto buscó las causas de dichas negativas, lo que le convirtió en todo un experto y, ahora sí, ha publicado un manual para escritores que deseen corregir sus novelas ya escritas antes de ser publicadas. "Es un manual de no más de 60 páginas en formato ebook, que se basa en 100 cuestiones revisables de la novela con el fin de mantener bajo control cualquier aspecto de la historia, tales como personajes, diálogos, estructura... antes de autopublicar tu novela. No es un manual de faltas de ortografía...", cuenta el autor de 'Tu novela a juicio', que también está disponible en inglés.

Pero no se quedó aquí la cosa, ya que ha publicado dos manuales más. 'Lidera Amazon con tu ebook' tiene como objetivo promover y dar visibilidad a un ebook en las plataformas digitales, que está basado "en 20 manuales top y en mi experiencia en el sector", apunta. Incluye claves lowcost enfocadas a los principiantes que se adentran en el difícil mundo de las ventas online. Y '119 Claves para un bestseller', un manual basado en 119 puntos a reforzar en una novela que aspira a ser un posible superventas. Con un lenguaje sencillo, se ofrecen trucos profesionales que comparten la mayoría de títulos publicados.

"Antes de lanzarme a la piscina con las novelas, -dice Delprieto- decidí probar con los manuales para ver qué tal me iba. Y comprobé que era una fórmula que dejaba algún ingreso que otro. Y en una provincia con tanto paro, la de la autopublicación es una alternativa. Se puede decir que estos títulos son mi debut literario, que comenzó en febrero. Los cuatro trabajos están en papel y formato ebook". "Estos manuales -añade- han sido elaborados desde la humildad y por pura pasión. No pretendo demostrar un talento o dote fuera de lo normal, simplemente aportar un granito de arena al hermético mundo de la creación literaria". Entre los cuatro títulos ha vendido alrededor de 300 copias repartidas por todo el mundo. En este largo caminar de la publicación, "me encontré con la desinformación sobre la creación literaria. Palabrejas y entuertos para explicar teoría superficial, cosa que provocó que mis manuales fuesen sencillos de leer pero igual de efectivos. Entonces vi mi oportunidad de aportar y recibir a cambio".

Y entre tantos consejos, Delprieto destaca algunos, como que la novela "es ficción, pero ha de ser más coherente si cabe que la vida misma, respetando la estructura del conflicto y dibujando una sonrisa en la boca del lector al leer la palabra FIN". También asegura que para triunfar con tu ebook, "necesitas publicitar tu obra en las redes sociales y ganar reseñas positivas que te hagan tener visibilidad, siendo honesto y claro". ¿Y para conseguir ser un bestseller? "Pues quizás lo más importante es tener un buen arranque de la historia, con un protagonista que tenga algún defecto-virtud que empatice con el lector, desliar la información con inteligencia y, sobre todo, que la obra tenga una lectura ágil, con poca adjetivación y mucho verbo, que provoque que el lector acabe la novela en una semana".

Tras estas publicaciones, el jerezano está perfilando una novela de terror, "aunque no descartaría impartir un taller para enseñar novela a aquel que quisiera adentrarse en este maravilloso mundo de la ficción. No tengo el título de 'coaching', pero un 'coach' es aquel que ayuda a otros a conseguir su meta y ese es mi propósito".