"El teatro tiene un efecto terapéutico"

El escritor portuense Juan García Larrondo, miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y de la Asociación de Autores de Teatro, cuenta tras de sí con una extensa trayectoria avalada con varios estrenos y la publicación de gran parte de su obra teatral por la que ha recibido, además, importantes reconocimientos dentro de nuestro país. También ha obtenido reconocimiento internacional como con el Premio 'Teatro Romano de Mérida', el Primer Premio 'Marqués de Bradomín' por su célebre comedia Mariquita aparece ahogada en una cesta, el segundo Premio de Teatro 'Hermanos Machado' o el IX Premio 'El Espectáculo Teatral. En 2013 fue elegido finalista del Premio Andalucía de la Crítica en su modalidad de Teatro por Celeste Flora, una de las piezas más conocidas y representadas de toda su carrera.

Hoy viernes, el autor portuense presenta en Guadalcacín su obra Bendita Gloria, una obra marcada por el dramatismo y el amor. El propio Larrondo afirma que "es un texto duro, actual, poco complaciente y muy corrosivo". En su opinión, la pieza "es el teatro de cómo la desdicha se convierte en tragicomedia de manera involuntaria. Es el espejo que nos visibiliza nuestras inquietudes más ocultas".

Según Larrondo, esta obra fue un "regalo de bodas" para la compañía Albanta, la cual está formada por actores y actrices independientes gaditanos, con la colaboración de diferentes profesionales del teatro. El autor portuense afirma sentirse muy vinculado emocionalmente a esta compañía "tan familiar". El espectáculo, con propuesta escénica y dirección de Pepe Bablé, narra la historia de Gloria, una mujer que tras la muerte de su padre se recluye en la vieja casa familiar donde decide aislarse para penar por sus remordimientos y sus culpas. Sin embargo, los fantasmas de su alma atormentada pronto acabarán convirtiéndola en la protagonista de una tragicomedia involuntaria que en absoluto sospechaba.

Larrondo habla de su trayectoria como autor y actor de teatro, opinando que "no se puede vivir del teatro, hay que vivir el teatro". Con estas palabras expresa sus sentimientos más profundos acerca de un "estilo de vida" que, según el, es terapéutico. "El hecho de crear historias, narrar las vivencias de los personas, es absolutamente terapéutico. Un método eficaz para conocernos a nosotros mismos y nuestros más profundos sentimientos. El teatro es un trabajo, pero también es una pasión. Personalmente no me gusta salir a escena como actor, prefiero estar entre bambalinas observando como se desarrolla la obra, en este caso una obra que creas tú", recalca Larrondo.

"Hacer teatro en general es expresar, de una forma muy especial, las cosas que siento. Poder crear personajes de la nada y sus respectivos diálogos, y que posteriormente se muestren, hace que nazca una sensación difícil de expresar", señala el autor sobre su trabajo dentro de las lindes del teatro.

El portuense lleva muchos años en el mundo del teatro como actor y autor, es por ello que tiene unos conocimientos base asentados en su imaginario de los cuales afirma sentirse "incontinente a la hora de escribir una obra teatral. El formato de teatro es muy limitado para poder expresar de forma completa los sentimientos que un autor puede llegar a querer plasmar en un libreto. Es por ello que si escribiera prosa mis obras serían extremadamente largas. Por el contrario el teatro limita mucho la creatividad, pero llega al espectador de un modo directo", declara sobre el contenido y el contexto del trabajo de un autor teatral.