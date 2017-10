Por supuesto, eso es lo mejor que puede tener una persona en la vida. Que pueda desenvolverse en un escenario de independencia es muy positivo para cualquiera. Física, mentalmente, económicamente es una auténtica maravilla que da felicidad. Por eso entiendo que lo que nos están haciendo los traidores esos que se llaman independentistas es muy distinto a lo que se entiende por independencia. A lo que nos están intentando someter es al chantaje, a la alteración de familias y amigos generando diferencias, despertando fantasmas, calumniando por doquier. En resumidas cuentas, provocando una situación propia de aquellos camorristas casposos que es difícil encontrar hoy día pero que todavía quedan especies sueltas. En Jerez todavía hay algún ejemplar. La independencia que me enseñaron mis padres y mis profesores es la que te sitúa en una posición fruto del esfuerzo propio en el equipo. Solidario pero no tonto. La independencia que conozco es la que te da cierta tranquilidad dentro del conjunto, de tu entorno, pero nunca es conseguir la independencia mediante actos desestabilizadores, agitando al prójimo, arruinando la paz y tranquilidad y enviando mensajes a tarados que saltan a la mínima con una chispa. Están provocando y forzando una situación que está desembocando en situaciones desconocidas para muchos con menos de 50 años. Les da igual arruinar un país como España con el único objetivo de esconder sus basuras, sus miserias y sus desfalcos de aquellos "honorables defenestrados" y aquel "Mas" que es muchísimo menos. Nos quieren arrastrar al precipicio a cambio de dinero e intercambio de "estampitas" legales para esconder a sus "piratas". Nos chantajean vendiéndonos o intentado vendernos como agresores ante Europa y no ha colado. De verdad que siento pena y mucha tristeza viendo cómo hay que mantener la calma ante estos provocadores sin fin. Confío en que el presidente del Gobierno y todos los partidos alineados en la defensa de esta gran familia que es España, que ha sufrido mucho para llegar hasta donde hoy hemos llegado, sepan mantener la línea de actuación paciente pero firme hasta conseguir derrotar a estos malandrines. Estos que se vienen arriba con la palabra independencia mal entendida cuando en realidad lo que hacen es actuar como la camorra, "por su cuenta", que es muy distinto. Por otro lado, me tranquiliza enormemente que esta situación se haya desencadenado con el gobierno actual. Miedo me da si nos llega a pasar con Zapatero o Sánchez y vaya usted condió.