Jerez tiene hoja de ruta

El motor de la vida son las emociones compartidas. Desde su inauguración en 1985 hasta nuestros días, el Circuito de Jerez sigue generando el mismo entusiasmo colectivo que justificó su construcción, hace ya más de 30 años. Tanto los pilotos y equipos que compiten en el asfalto, como los aficionados que acceden a sus instalaciones y tribunas, o los propios trabajadores incansables del trazado andaluz, mantienen viva la misma llama de sus pasiones comunes. Así es como se avanza.

A punto de culminarse el calendario de competiciones de 2017, es buen momento para hacer balance. Según Santiago Galván, vicepresidente de Cirjesa (empresa pública que gestiona el Circuito de Jerez), la hoja de ruta está muy bien perfilada para el próximo año y los venideros del trazado jerezano: "Comenzando por el Mundial de Superbikes que acaba de celebrarse, pretendemos que la prueba se quede aquí. Hemos tenido conversaciones al más alto nivel con Dorna -gestora del Campeonato- y estamos concretando tanto de cara a 2018 como para años sucesivos. La intención es darle estabilidad a la prueba y, a ser posible, intentar firmar un contrato plurianual que nos permita hacer una mejor promoción de cara también al aficionado que todavía no ha venido a conocer este emocionante Mundial, demostrándole lo cercano que es y la posibilidad que tiene de disfrutarlo desde dentro. Superbikes es muy diferente a MotoGP, en cuanto a las vivencias del propio aficionado, incluso por la posibilidad que tenemos de llevar una moto igual que la de la competición en la calle".

En cuanto a los problemas que estos días se han detectado en el nuevo asfalto, el vicepresidente de Cirjesa aclaraba que "hasta que lo ha comentado el campeón Jonathan Rea nadie nos había alertado de los dos puntos que ahora precisan revisarse en la pista. Él hizo bien en comunicarlo y hay tiempo para cambiarlo porque la obra tiene dos años de garantía. Nada más tener conocimiento de ello, me he puesto en contacto con la dirección facultativa y la empresa encargada, que me transmiten que se podrán solucionar los dos problemas puntuales surgidos. Esta misma semana nos vamos a reunir para solventarlo. La empresa local que ha realizado la reforma es potente y tiene gran experiencia, por lo que nuestra confianza es plena. De hecho, también surgió una incidencia con la pintura de los pianos e igualmente se solucionó".

Como buen economista, Santiago Galván recalca que "existe un plan de reequilibrio para los próximos tres años. De hecho los resultados que estamos llevando a cabo en la gestión económico financiera de la sociedad se van a poder ver ya este año en las cuentas del 2017, que serán realmente espectaculares, después de venir de unos años difíciles en la gestión del trazado. Y respecto a lo deportivo, nuestra hoja de ruta tiene previsto que el Ayuntamiento, como socio mayoritario, se involucre aún más en la aportación a la sociedad para que podamos seguir atrayendo pruebas que nos reporten indudables atractivos económicos no solo a la marca del Circuito de Jerez sino también a la ciudad. Es interesante apostar por tener un calendario intenso y completo, no solo de pruebas internacionales, que por supuesto vamos a seguir apostando por ellas, sino también por competiciones nacionales; pruebas nuevas que estamos ahora mismo negociando de cara al año que viene. En diciembre puede que anunciemos el calendario 2018, que esperemos cuente con la Ferrari Challenge. También cabe destacar que para la organización de las Superbikes de este año ha sido la primera vez que el Circuito consigue que tres administraciones, provincial, local y regional, nos pongamos de acuerdo y tengamos claro el camino. El siguiente paso debe ser fidelizar al aficionado con las pruebas que hacemos internacionales, atraerlos a nuestras instalaciones y habrá que diversificar también la oferta de competiciones. Ya tenemos el producto deportivo de primer nivel, ahora llega el momento de ofrecerlo a los aficionados para que asistan masivamente durante todo un fin de semana. Ahí estará nuestro empeño renovado".

Gran expectación suscita también la nueva denominación que tendrá el Circuito de Jerez, uniendo su nombre al del trece veces campeón Ángel Nieto. En este sentido, el vicepresidente de Cirjesa señala que "deberá aprobarse en el consejo de administración que se quiere celebrar este próximo mes de noviembre". Sobre la reforma de la Torre Tío Pepe, símbolo inequívoco e histórico del Circuito de Jerez, Santiago Galván señala que "hay que tener en cuenta que la reforma que se hace es precisamente para salvarla, porque hay problemas estructurales. La torre va a seguir igual, pero con un nuevo vestido exterior, para que luzca mucho más bonita y sea un mayor icono de lo que es. Aprovechamos para darle ese lavado estético exterior y que se pueda utilizar para actos o para temas deportivos. Hay alguna sorpresa preparada con el asunto de Ángel Nieto y la torre, que yo creo que va a hacer que sea aún más un icono de nuestro circuito y por supuesto un símbolo de Ángel, como él se merece. Vamos a aprovechar precisamente también la reforma para hacer ese guiño a nuestro campeón".

En definitiva, al Circuito de Jerez seguirá levantando pasiones, pues quienes lo dirigen parecen tener claro que el motor de la vida son las emociones compartidas…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.