Ahorre 3.000 euros

Yo, si tuviese inquietudes turísticas, me pasaría mañana por la presentación en Jerez del libro Crónicas coreanas de José María Contreras Espuny. Yo, que no las tengo, me pasaré por mis inquietudes literarias, pero, si a usted le pirra viajar, se ahorrará los 3.755,65 euros que cuesta un billete barato de ida y vuelta con escala (el directo es más caro) a Seúl. Consiste el libro, como su título indica, en una serie de reportajes sobre Corea del Sur. El ahorro también es de ida y vuelta.

De ida: es muy probable que las ganas de conocer Corea se le pasen leyendo 263 páginas repletas de información un tanto desengañada. De vuelta, y sobre todo, es por completo imposible que nadie conozca Corea en una visita como lo ha hecho José María Contreras en el año que estuvo allí trabajando y, más que nada, tomando notas para regalarnos unas crónicas tan chispeantes como exhaustivas.

A mí, de propina, me sirven para tratar de cumplir con una exigencia que llevo años recibiendo de varios lectores de estos artículos. "¿Cuándo te vas a ocupar de nosotros, andaluces de la emigración 2.0?", me preguntan ingenieros y economistas desde la India, desde México o desde otros lugares de España. Son amigos fieles que leen el Diario todos los días desde lejísimos y que añoran su tierra. Ha habido un éxodo silencioso de jóvenes profesionales, que hubiesen querido quedarse, de haber sido posible, cuya historia está por escribir. Lo mejor del talento de la tierra, con la falta que nos hace, se nos desperdiga por el mundo.

Fue el caso del filólogo José María Contreras, que fue a Seúl a dar clases en la universidad. Pero es un caso de doble filo, porque, aunque en el libro se ve lo que echaba de menos a España y a su Osuna natal, también se lee lo que nos aprovecha a nosotros ese talento de ida y vuelta. Su estancia laboral en Corea nos ha regalado un libro que está a la altura de las crónicas de Camba, de las Cartas de lejos de Pla y de las historias (Londres, Roma, Nueva York) de Enric González. Y nos ha dejado, al sesgo, unas reflexiones de valor universal, profundísimas. Ahorrándonos, ya digo, el precio de los billetes de avión a Seúl, sin contar con el hotel ni con los gastos (absolutamente dispensables, por lo que nos cuenta) en restaurantes. Todo por sólo 17 euros el ejemplar. Sopesando lo que Contreras nos ha traído de estraperlo, me cuesta trabajo criticar -esta vez- la emigración.