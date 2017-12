Un día con amigos es una maravilla que es una tragedia para el columnista. Aunque uno vaya con aviesas intenciones, casi nunca hay nada que robarles para un artículo, todo o muy íntimo o muy ínfimo. Con viejos amigos, hay poco juego para la discusión actualísima y general propia de una columna: no es que estemos siempre de acuerdo, es que la ardiente discusión versa sobre matices minúsculos. En el viaje de vuelta, pongo la radio en busca de alguna noticia política, pero están con el fútbol. Menos mal que mis hijos me piden un cuento.

El de la princesa del guisante. ¿Lo saben, verdad? Me gusta por la astutísima suegra y por la delicada moraleja. Cuanto más exquisito es alguien, más le molesta lo que para la inmensa mayoría no es nada. La sensibilidad es un privilegio que conlleva una fatalidad. Los niños disfrutan, mientras tanto, los siete colchones de pluma de pavo real, de ánade, de gallo, de cisne blanco, de cisne negro, de pelícano y de colibrí…, y el taimado guisante al fondo.

Tras el cuento, mi mujer, mi hija y la perrita se han quedado dormidas. Mi hijo más pequeño no. Le desvela la moraleja: "Papá, esa chica, ¿no será demasiado princesa? ¿No le dolerá siempre todo?"

Yo, tan admirador de la princesa del guisante, he de descubrirme ante la crítica de mi hijo, ante su visión de futuro. Tal como está, la princesa podría ser una pesadilla para su marido, sobre todo si a éste se le ocurre roncar de vez en cuando. La próxima vez que cuente ese cuento -que será muy pronto- tengo que dejar claro que a la princesa le molestó el guisante, porque era una princesa auténtica, pero que no dijo nada o que lo echó a broma, quitándole importancia, echándose la culpa por su insensible sensibilidad.

Que nada exige más fortaleza que la delicadeza, lo sabíamos; pero tenemos también que afinar a la finísima princesa para que mi hijo no se quiebre ante tanta delicadeza. Alguien decía que a las almas nobles todo les afecta, pero nada las ofende. O que lo malo les molesta, pero no molestan con lo malo. O que todo les duele y jamás se duelen. Algo así: una línea difícil, pero nítida y simpática. El modelo está en el caballo (con perdón) de la milonga argentina: "Mi caballo es andaluz/ de los que trajo Mendoza,/ que no tiene miedo al tigre,/ pero tiembla ante la rosa". Tengo que conseguir que la próxima vez mi hijo dictamine que "es milimétricamente princesa", ni poco ni demasiado.