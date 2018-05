En Kiev, un favorito indiscutible

Extendida la opinión de que en las finales no hay favorito, creo que en esta de hoy sí que lo hay. Curiosamente en esta final de campeones no hay ningún campeón del curso vigente, pues si uno acabó tercero, el otro terminó cuarto y que si el Madrid acabó a diecisiete puntos del Barça, el Liverpool remató la faena a veinticinco del City. Pero no está ahí el meollo de la cuestión, sino en que esta noche en Kiev sí parte uno de favorito.

Muy del revés han de suceder las cosas para que el Real Madrid no se haga con su decimotercera orejona. La superioridad de los de Zidane sobre los de Klopp me parece evidente y sólo se equilibra la cosa cuando se comparan sus respectivos buques insignia. Y es que veo a Salah muy cerca, o bastante parecido, del potencial de Cristiano. El egipcio ha sido la gran sensación del curso y por ahí pueden equilibrarse las fuerzas, pero en el resto de ambas tropas no hay color.

Tras eliminar a dos pesos tan pesados como PSG y Bayern, el Liverpool se ve como un obstáculo más asequible. Obviando a esos dos concertinos que son Cristiano y Salah, puede afirmarse rotundamente que el resto de individualidades juega a favor del Madrid. Ahora bien, creo que el Liverpool es un bloque más armónico, un equipo más trabajado. La influencia de Jurgen Klopp en lo que ofrece su equipo es más determinante que lo que se desprende de Zidane.

La sensación de bloque compacto y sincronizado no la da el Real Madrid. Se trata, pues de una batalla entre un equipo y una suma de individualidades fantástica. Habitualmente, el bloque puede con el individuo, pero son tan rutilantes las estrellas madridistas que, cuando las papas queman, dejan sin opción a satélites de todo tipo. Es una final y, dicen, en las finales no hay favorito, pero en ésta de esta noche al otro lado de Europa hay uno, muy claro para mí, el Real Madrid.