Conil y Barbate miran hacia Rabat a la espera del acuerdo con Marruecos

Tanto Pacheco como Fernández coinciden en que hablan de unos 400 empleos pero que son muchos más los que, de manera más indirecta, dependen de las conversaciones con los vecinos marroquíes. "Los ocho barcos de Conil aportan un tercio de la actividad, de producción y comercialización, de la lonja pesquera conileña, así que no me queda más remedio que confiar en que lo que ocurra en Rabat sea positivo para la provincia de Cádiz y para sus pesquerías", sentencia Nicolás Fernández.

Por su parte, Nicolás Fernández, en nombre de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72), decía: "¿Cómo no vamos a tener esperanzas? O mejor, no tengo esperanza. Tengo certeza absoluta de que lo que ocurra este jueves a partir de las doce de la mañana será positivo para los gaditanos que dependemos de este acuerdo con Marruecos".

"El problema es que el pueblo de Barbate no tiene ningún otro negocio. Aquí el turismo es prácticamente nulo y no contamos con demasiadas plazas hoteleras, así que la situación nos preocupa", según Pacheco.

El epicentro del conflicto, en el Sáhara Occidental

El nuevo problema es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el pasado mes de febrero que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental ni a sus aguas occidentales y que, por tanto, es válido. Los jueces europeos señalaron que "habida cuenta de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, sus aguas adyacentes no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca". Ante esta decisión, el Gobierno de Marruecos advierte de que no firmará ningún acuerdo con la UE que no incluya el Sáhara Occidental.