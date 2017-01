David Narváez: "Nuestro ADN es ganador, el tiempo me ha dado la razón"

David Narváez es uno de los jugadores más importantes para Vicente Vargas en el engranaje del Xerez CD. El mediapunta jerezano regresó a su equipo de toda la vida el pasado verano después de una larga trayectoria por distintos equipos, se muestra encantado con su vuelta y resalta que "ya en verano cuando firmé comenté que este equipo tenía ADN ganador, me está sorprendiendo y el tiempo me está dando la razón. Nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo pero ahí estamos, en la parte alta de la tabla y es una recompensa a todo lo que estamos sufriendo por los múltiples problemas de todo tipo que cada semana nos toca superar. Hemos ido de menos a más, estamos ahora más serios en defensa y en ataque tenemos pólvora, tenemos jugadores que hacen muchísimo daño. Estamos compitiendo bien, así nos ha ido de maravillas en la primera vuelta y en la segunda no tenemos que cambiar la hoja de ruta, partido a partido y a ver hasta dónde llegamos, lo que sí puedo decir es que si estamos arriba es por algo".

El azulino también resalta que una de las claves para que el equipo esté arriba es "el vestuario. Tenemos gente veterana, con mucha experiencia, que se encarga a diario de recordarnos que no nos podemos quejar por cosas que ni podemos solucionar ni dependen de nosotros, que esto es lo que nos han dado, que esto es lo que hay y que con estas armas tenemos que luchar por el equipo. Tenemos que salir adelante entrenando en los campos que podamos y jugando en los campos que nos den. Lo que intentamos es que el tema extradeportivo no nos afecte, de esos temas que se preocupen de solucionarlos las personas que tienen que solventarlos".

El partido será muy dificil, tienen ganas de hacer algo grande, buen equipo y llevan tiempo jugando juntos"

De cara al partido del domingo, Narváez explica que "no tiene nada que ver con el de la primera vuelta, entonces la Liga acababa de empezar y había menos presión. Ahora, los dos equipos nos jugamos más pero no es menos cierto que, pase lo que pase, el resultado no será decisivo, todavía falta mucho. Es un partido más en ese sentido, que ganará el mejor o el que más suerte tenga de cara al gol. Eso sí, yo espero que sea mi equipo, claro".

En cuanto al Xerez DFC, David no duda a la hora de destacar sus cualidades: "Es un equipo que lleva jugando varias temporadas junto, se conocen perfectamente y, además, han firmado a jugadores muy buenos, como es el caso de Javi, que da mucha guerra arriba. Durante toda la primera vuelta ha estado arriba y ha demostrado que tiene nivel suficiente para estar ahí. Creo que, en este segundo tramo de la competición, otra vez irán de menos a más, tienen ganas de volver a hacer algo grande y es un candidato al ascenso. Cuentan con buenos futbolistas y les respetamos muchísimo, el partido no va a ser nada fácil para ninguno de los dos. Se lo llevará el que mejor controle todos los factores que influyen en este tipo de enfrentamientos. Ellos también tienen futbolistas veteranos en su plantilla que seguro que durante estos días motivan al grupo y le transmite lo que le tienen que transmitir".

El mediapunta xerecista, por último, también pide "respeto para todos. Yo defiendo que a la afición del Xerez DFC hay que respetarla al máximo porque si en su día decidió cambiar de equipo, sus motivos tendría pero también pido respeto para la nuestra, que ha decidido quedarse con su equipo de toda la vida. Yo tengo amigos jugando en ese equipo y otros que eran del Deportivo en mi etapa aquí y ahora están con ellos. Todos somos jerezanos y lo que hay que hacer es que cada uno anime a su equipo, compita lo mejor posible, se divierta y ya está".

La Asociación Deportiva Afición Xerecista CD mediante la presente quiere expresar su enérgico rechazo a los precios establecidos por el XDFC para el partido del próximo domingo. Nos parece que los principios por los que las personas o entidades deportivas se rigen no deben servir sólo para las pancartas o discursos, sino para llevarlos a la práctica. El lema "no al fútbol negocio" figura en muchas de sus pancartas e intervenciones pero con los elevados precios puestos por la directiva del XDFC para el partido de este domingo se intenta claramente hacer caja con los xerecistas, lo que consideramos una falta de respeto hacia los aficionados con los que, no hace tanto, compartían grada e ilusiones.

Desde la asociación rechazamos las actitudes mezquinas, como la decisión adoptada por la directiva del FC en el partido de ida al negarse a hacer cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación y pedir a su afición no acudir al partido, haciendo un boicot a la taquilla y rechazando la invitación y el protocolo del club para presenciar el partido. En ese encuentro de ida celebrado, con el Xerez CD como local, el pasado 11 de septiembre, los precios de las entradas del partido estuvieron entre los 5 y 10 euros, con descuentos por compra anticipada, con los que se podía estar en Tribuna por solo 8 euros.

Habíamos preparado nuestra asistencia con aficionados, pancartas y banderas de nuestro Xerez C.D. para vivir un partido entre dos equipos de Jerez, festivo, con colorido y haciendo valer la deportividad, pero son muchos los aficionados del Xerez CD que se están dirigiendo a nosotros indignados y molestos, mostrando su rechazo a asistir al encuentro e ingresando en muchos casos el importe de las entradas para los gastos que se derivan del funcionamiento de la Asociación. Esto mismo ya lo ha hecho público el grupo xerecista de los Hools, cuyos componentes se niegan a pasar por este abuso y ya han comunicado que no asistirán a este partido.

Desde esta Asociación Deportiva no vamos a hacer un llamamiento a la no asistencia de los abonados o aficionados de Xerez Club Deportivo pero sí queremos que hagan una reflexión sobre el partido del 11 de septiembre "que nunca debió celebrarse" en palabra de algunos directivos de XDFC y al que se pidió activamente no asistir para no darle dinero al Xerez CD y el de este domingo que ha sido publicitado como "derbi local". Nuestra intención siempre había sido la de disfrutar del encuentro y estar junto a nuestros jugadores y técnicos. Por tanto, no vamos a caer en el absurdo e irresponsabilidad de calentar el ambiente, ni recomendar a nadie lo que tiene que hacer, si ir o dejar de ir. Solo pedimos cordura, responsabilidad y respeto a quien corresponda.