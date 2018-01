David Narváez, tercera salida en el Deportivo

David Narváez tiene pie y medio en Los Barrios. El mediapunta del Xerez CD ha llegado a un acuerdo con la entidad azulina para marchase y sólo está pendiente de obtener en la jornada de hoy la carta de libertad que le permita firmar por el cuadro de Carlos Ríos. Con la marcha del atacante ya son tres los futbolistas que han salido del Deportivo, los tres de los más importantes del plantel. Antes dijeron adiós tanto David Polaco como Dani Hedrera.

Narváez, que ha perdonado parte de la deuda, lamenta tener que marcharse de la entidad porque “se encuentra en un mal momento y mi intención era la de colgar las botas en mi equipo, algo que aún no descarto. Voy a ser padre y necesito el dinero, sólo me marcho por eso. Insisto, me marcho con mucha pena porque no entraba en mis planes tener que tomar esta decisión”.

Y si el mediapunta ha obtenido el visto bueno para marcharse después de varias reuniones con los gestores de la entidad, por el momento no tienen la misma fortuna ni el guardameta Álex García ni el extremo Albino. El portero tiene sobre la mesa un ofrecimiento del Jerez Industrial, que incluso le ofrece un trabajo, y el zurdo maneja una oferta del Grupo XVIII de Tercera y otra del Grupo IX.

En ambos casos, la entidad se muestra firme y al menos hasta que no se desbloqueen los derechos federativos no van a obtener una respuesta afirmativa ni la carta de libertad para que puedan cambiar de aires en los próximos días. Es más, en el caso de que saliese, Vargas se quedarían sin jugadores para completar la lista de convocados para el encuentro del domingo en El Palmar, a partir de las doce de la mañana.

Por otro lado, la reunión que mantuvieron el pasado lunes por la noche en Córdoba un grupo de socios azulinos con Luis Oliver fue positiva. En principio, el empresario navarro se ha mostrado bastante receptivo y está por la labor de seguir colaborando, aunque sí que les ha dejado claro que la intención es que el grupo de inversores al que pertenece desembarcar en el XCD ya a partir de mayo para programar la próxima temporada siempre y cuando el equipo consiga la permanencia en Tercera División.

De momento, este grupo de socios sigue trabajando para cerrar un acuerdo con Afición Xerecista que le permita hacerse con la gestión de la entidad. Están buscando recursos para poder desbloquear los derechos federativos, para abonar a los jugadores parte de las compensaciones pendientes y para firmar a al menos cinco jugadores de la zona que completen una plantilla que cada vez es más corta.