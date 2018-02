Duelo clave en El Palmar por la permanencia

Vargas explicaba que lo ideal sería jugar en La Juventud los próximos partidos como local pero "ahora mismo es una incógnita como tantas cosas que tenemos en este equipo. Los jugadores quieren jugar en La Juventud, yo quiero jugar en La Juventud, todos queremos jugar en La Juventud pero jugar en La Juventud vale 1.300, 1.800 euros, no sé exactamente, pero sí es verdad que a día de hoy para el equipo es inviable jugar en La Juventud. No sé si dentro de dos semanas podrá ser posible pero ahora mismo con la economía que tiene el club y en la situación en la que está el club es inviable jugar en La Juventud, lo que es otro quebradero de cabeza. A ver qué solución podemos tomar".

Y esta tarde, la casa del Xerez CD es El Palmar, como aquella inolvidable primera temporada de Bernd Schuster: "Los jugadores nos pedían jugar en campo de césped natural, es verdad que tenemos muchísimos jugadores que quizá en esa superficie rindan un poco más. Nos lo pedían, la petición que hicieron era jugar en La Juventud todos los partidos que nos quedan, esta semana no ha podido ser porque nos lo han denegado por estar fuera de plazo y había que buscar un sitio alternativo. Buscamos sitios alternativos, Rota y Roteña no ha podido ser y acudimos a Sanlúcar y como siempre agradecer que nos han abierto sus puertas. Tenemos un buen escenario y de buenos recuerdos para el Xerez CD y ojalá consigamos esos tres puntos".

Sea como fuere, el Xerez está obligado a sumar los tres puntos para no complicarse más la situación en la tabla y es que a nadie escapa que un triunfo supondría un balón de oxígeno para el Deportivo, tal y como apunta Vargas: "Es uno de los partidos más importantes que podemos tener este año, es un equipo que va ahí emparejado con nosotros, a un punto. Es un buen equipo que también se ha reforzado, es de los históricos ahora mismo en la categoría, lleva años y haciendo buenas campañas. Este año partía con ilusiones y está ahí un punto por debajo nuestra, es un partido súper importante, si lo logramos ganar tenemos mucho camino avanzado para mantener la categoría, por lo tanto es un partido de muchísima importancia".

La alineación inicial dependerá de los efectivos con los que pueda contar el preparador jerezano pero es casi seguro que el once contará con novedades tanto en defensa como en el centro del campo.

Y es que los problemas económicos siguen marcando el día a día del Deportivo, como ha acreditado el cierre del mercado: se fueron Polaco, David Narváez y Dani Hedrera, tres pesos pesados, y han llegado Juanma Marchante, Juanma Aguilar, Manuel Carrasco, Javi Falcón y Eladio Reyes. Es lo que hay y con lo que hay que pelear la permanencia: al menos, Vicente Vargas, entrenador xerecista, dispone de efectivos para cubrir las bajas y la ilusión y las ganas de los recién llegados, que no es poco.

De vuelta a Sanlúcar y a El Palmar, campo que los xerecistas recuerdan como la catapulta del Xerez CD de Schuster en una temporada de ensueño en la que se rozó el ascenso a Primera, el Deportivo de ahora se aferra al césped sanluqueño para afrontar un duelo clave por la permanencia ante un rival directo como es el Cabecense, al que los azulinos -a tres puntos del descenso- aventajan en un punto. Ni que decir tiene que con la permanencia como objetivo, los partidos de casa son cruciales: el problema es que el Xerez CD no sabe bien cuál es su casa: empezó en La Barca, siguió del alquiler en La Juventud y Chapín, se refugió en Torrecera y esta tarde tiene acomodo en Sanlúcar, todo un peregrinar en el exilio por culpa de la ordenanza y de los números rojos del club.

Vargas valora la ilusión de los refuerzos y que siga Pedro Carrión

"Esto ha dado un giro radical por los problemas económicos que tiene el club", explicaba Vicente Vargas, entrenador y director deportivo del Xerez CD, sobre los refuerzos al cierre del plazo de fichajes: "Al final pudimos desbloquear y firmar a gente joven y que viene con muchísima ilusión, gente que no estaba jugando en la categoría pero que viene con muchísimas ganas e ilusióny ojalá aporte. Ahora mismo el Xerez se tiene que nutrir de este tipo de jugadores que ojalá sean muy positivos para el equipo, esperemos que sean capaces de demostrar las condiciones que han demostrado en otros equipos y que de verdad sean refuerzos para esta segunda vuelta". Plantilla con 22 futbolistas para pelear la permanencia pero "garantías aquí no tiene nadie, ahora mismo como nosotros estamos hay muchos equipos. Garantías no hay, sí que de momento vamos a tener 22 jugadores para competir y esperemos que estos jugadores nos hagan tener un buen equipo para intentar mantener la categpría. Pero el equipo va a tener que trabajar igual que estos siete, nueve equipos que estamos ahí metidos en uno, dos puntos".