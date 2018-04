"Ganaremos si tenemos en el campo once leones"

"Los Barrios nos lo va a poner muy complicado, pero si tenemos once leones en el campo y nuestra afición nos apoya ganamos". Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD. Son las sinceras palabras del técnico azulino justo antes de un partido vital de cara a las aspiraciones es de permanencia de su equipo cuando sólo restan cuatro jornadas para el final de Liga en Tercera.

El Deportivo perdió el pasado domingo en Espiel por 2-0 y con ello dejó escapar una gran oportunidad para haber dejado prácticamente su objetivo, ahora le toca seguir sufriendo y jugársela ante un rival directo.

El preparador xerecista subraya que " la semana, pese a la derrota, ha sido buena en cuanto al trabajo, los futbolistas están implicados y mentalizados. Nos hubiese venido bien ganar para que no nos hubiesen recortado tres puntos pero eso ya pasó y sólo pensamos en Los Barrios, nos quedan cuatro finales y estamos ante la primera. Es el partido más importante del año porque ya hay muy poco margen de error y tenemos por delante retos como el 'goal-averaje' y que nos enfrentamos a un rival directo con un potencial y unos números importantes en las últimas jornadas. No obstante, jugamos en casa, ante nuestra afición, en un nuevo escenario y es una final de todas todas, un partido a vida o muerte de todas las maneras".

El compromiso ante Los Barrios se juega en El Torno a no poder hacerlo en Guadalcacín por la disputa de a Copa COVAP. Juan Pedro explica que es "el campo es de dimensiones parecidas al de Guadalcacín, aunque el piso está mejor, está más regular y el césped es más moderno. Venimos entrenando allí con normalidad desde hace tiempo y lo conocemos un poquito mejor que el Fernández Marchán. Esperamos que la pequeña distancia que existe entre Jerez y El Torno no sea un impedimento para que nuestra afición acuda para animarnos y podamos convertir el campo en una olla a presión junto a los xerecistas que hay allí. A ver si conseguimos una buena entrada porque nos hace falta su apoyo. Creo que nos va a ir bastante bien en este nuevo escenario".

Sobre el rival, advierte: "Es un equipo al que conocemos bastante bien. Conocemos tanto a su plantilla como a su entrenador, conocemos su forma de entrenar, de entender el fútbol y lo que quiere de sus equipos. Han incorporado a jugadores importantes y era un rival que estaba totalmente desquiciado, era candidato al descenso, pero a base de trabajo, esfuerzo y de competir está ahí, luchando por salir de la zona complicada. Creo que por plantilla, por club y por historia merece salvarse. Está peor posicionado que nosotros, tenemos cuatro puntos más que ellos en estos momentos, pero nos lo va a poner muy difícil. Aunque tengan algunas bajas por sanción, recuperan a sus dos máximos referentes ofensivos como son Copi y Pirulo. Además, por la plantilla que tienen confeccionada, por la altura que tienen sus futbolistas, con la intensidad con la que juegan, creo que también les va a beneficiar un campo de pequeñas dimensiones como el de El Torno. Habrá muchos ataques directos, segundas jugadas, mucho choque, muchos uno contra uno, mucho balón dividido y, la verdad, insisto, nos lo van a poner bastante complicado. Evidentemente, si nosotros estamos bien, salimos concentrados, tenemos en el campo a once leones y contamos con el apoyo de la afición podemos ganar, lo van a tener muy complicado para poder puntuar aquí".

La baja de Ángel, que vio la quinta amarilla el pasado fin de semana en Espiel, va a ser importante para el Xerez CD, ya que el central desde que Juan Pedro se hizo con las riendas del equipo había sido titular en todos los encuentros. Juan Pedro admite que "venía trabajando bien y la semana pasada hizo un esfuerzo porque arrastraba problemas. Le perdemos y no se puede hacer nada. En esta ocasión, la unión hace la fuerza y no voy a hacer lista porque es un encuentro especial, iremos todos convocados y decidiremos justo antes del comienzo del partido. Recuperamos a Ira, Javi y Guerrero, que no pudieron jugar la pasada semana por sanción, y sólo tenemos la baja que he comentado del Ángel, castigado, y las de Alberto, que está de viaje de novios, y la de Marchante, que decidió dar un paso al lado".