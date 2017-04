El Guerrero de Vicente Vargas

Álvaro Guerrero llegó al Xerez Deportivo una vez comenzada la temporada procedente del Guadalcacín en busca de minutos. Al defensa, que se formó en la cantera azulina y que llegó a debutar en Tercera División con Paquete Higuera en el ejercicio 13/14, no le importó bajar una categoría porque a sus 21 años lo que quería era jugar.

A base de trabajo, no tardó en ganarse la confianza de Vicente Vargas y muy pronto se convirtió en el dueño del lateral izquierdo del equipo. Ha disputado 22 encuentros, 19 de ellos como titular, y ha alternado su puesto de lateral con el del central cuando el equipo lo ha necesitado.

Está encantado en el Xerez y confiesa que "necesitaba confianza y coger minutos. Vargas ha apostado por mí y estoy feliz. Me he encontrado con un gran grupo, el vestuario es fuerte y el equipo es bueno. Todo me está saliendo muchísimo mejor de lo que esperaba".

El encuentro ante el Pinzón lo espera "con muchísimas ganas, especialmente después del parón de la pasada semana. Los días de descanso que nos dio el míster nos vinieron muy bien para recargar las pilas. La derrota de Conil fue un palo para nosotros, pero luego conseguimos ganar al San José con dos tantos casi al final que nos dieron vida y goleamos al Almodóvar que, aunque es colista, nos refrendó la confianza. Quedan seis jornadas, cada partido es una final y así encaramos el choque ante el Pinzón, a ver si sacamos los tres puntos".

El objetivo es ganar, pero el zurdo xerecista advierte que "no podemos confiarnos bajo ningún concepto. El hecho de que el Pinzón llegue casi descendido no significa que lo vayamos a tener fácil. Ellos compiten bien, crean muchos problemas a los rivales y en la primera vuelta ya nos puso las cosas complicadas, empatamos, aunque aquel día no se podía jugar por la lluvia que estaba cayendo".

Guerrero es optimista pero también es de los que no se fían de un calendario "que todo el mundo considera fácil pero que no lo es para nada. Hay equipos de arriba que se tienen que enfrentar entre ellos pero nosotros nos medimos a los de la parte baja, que están luchando por la permanencia y no sé qué es más duro. Nosotros necesitamos los puntos pero ellos, también. El míster ha hablado con nosotros esta semana y nos lo ha comentado, no podemos confiarnos bajo ningún concepto".

Además, matiza: "Las tres salidas tienen sus dificultades. Tenemos que jugar ante el UP Viso, que en su casa ha mejorado y es fuerte, en Valverde y Lora, ojalá cuando vayamos allí ya tengamos los deberes hechos. Hay que seguir remando para ver si somos capaces de sacar todos los partidos adelante, así seguro que logramos el objetivo".

Y si el calendario que le resta a su equipo lo considera difícil, sobre la parte alta de la clasificación subraya: "Estamos cinco o seis equipos en un pañuelo, puede pasar de todo. El Cádiz B creo que lo tiene ya casi hecho pero luego, desde el Puente Genil hasta La Palma todos tenemos opciones. El equipo que menos errores cometa será el que consiga el objetivo de ascender a Tercera División. De una jornada a otra, se intercambian las posiciones, está todo tremendamente igualado. Lo que sí está claro es que con lo poquito que queda, como tropieces dos jornadas seguidas te quedas sin opciones. Nosotros el domingo no podemos fallar eso lo tenemos todos clarísimo".