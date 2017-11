Inspección de Trabajo por una denuncia a Afición Xerecista

Representantes de la Asociación Afición Xerecista tuvieron que acudir ayer a Cádiz para dar explicaciones sobre el uso del local que utilizan como sede en las instalaciones de Carrefour Sur por una denuncia que les ha supuesto una inspección de trabajo.

Afición Xerecista tuvo que demostrar ante la inspectora de Trabajo que "se trata de la sede de un club de fútbol, de un local que sólo está abierto en horario de tarde, no en horario comercial, que está cedido de forma gratuita y que no se utiliza como tienda pese a estar ubicado en una galería de un centro comercial. Allí existe material deportivo del primer equipo pero sólo está expuesto y las camisetas que piensan que son para venderse corresponden a la promoción de los socios, que tenían derecho a una al sacarse su carnet de abonado para la temporada".

Igualmente, los representantes de la asociación justificaron que "allí se encuentran por la tarde dos personas que son colaboradores de Afición Xerecista, que no tienen ninguna vinculación laboral con la entidad, que no son empleados de nadie, y que sólo permanecen allí unas horas. En ese tiempo, estos voluntarios se encargan de llevar a cabo la actividad normal de un club de fútbol con cantera y otras secciones deportivas. Se encargan de recibir a los padres, de darles información y de facilitar a los entrenadores un lugar en el que se puedan reunir con los pequeños, ya que tampoco tenemos instalaciones en las que poder entrenar o guardar el material".

Por último, Afición Xerecista resalta que "sabemos de dónde viene la denuncia y de dónde nos han tratado de poner una nueva zancadilla. No lo podemos demostrar pero nos lo han dejado clarito, no han actuado de oficio, realizaron la inspección por la reclamación de un tercero. No es el momento de quedarse quietos. Hemos entregado toda la documentación que acredita que no existe ninguna irregularidad".