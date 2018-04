Juanma Marchante se marcha "decepcionado y enfadado con el club"

Juanma Marchante, delantero del XCD, ha decidido poner punto final a su etapa en el Deportivo y Juan Pedro pierde un efectivo más de cara a la recta final de temporada. El punta, autor del gol del ascenso a División de Honor ante el Rota, ha vivido una temporada atípica por los problemas económicos y no la va a terminar junto a sus compañeros, que es lo que hubiese deseado.

El punta confiesa que "se están diciendo muchas cosas y la única verdad es que no estoy entrenando porque no me pagan los gastos de gasolina, no estoy trabajando y no tengo para el desplazamiento. Me prometieron una compensación mensual más 50 euros para poder acudir a los entrenamientos y no lo han cumplido, por lo que decidí entrenar aquí en El Bosque. Jugué contra el Sevilla C porque Vicente Vargas se movió para que me pagaran pero desde entonces nada de nada. Juanmi Becerra me dijo cuando firmé que si no se me pagaban las mensualidades, él se haría cargo de la gasolina y no me contesta ya ni a los whatsapp".

Marchante admite sentirse "decepcionado, triste y enfadado. Volví con mucha ilusión, tenía muchas ganas de vestir otra vez esa camiseta pero no he tenido suerte, me marcho desilusionado pero con la cabeza alta. De todos modos, me quedo con la parte positiva, mis compañeros, que son impresionantes. Sin ellos, el club no seguiría vivo y, por supuesto, que se va a salvar. Están comprometidos y llevan meses dando la cara. Me he llevado un palo, a ver si la próxima temporada tengo más suerte".