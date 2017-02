El Rota, un arma de doble filo

El Xerez CD tiene el domingo en el Navarro Flores (16:30) ante el Rota una cita imprevisible pero que debe sacar adelante si no quiere ceder terreno en su lucha por mantenerse en el grupo de equipos que luchan por dar el salto de categoría. Los verderones se encuentran en su peor momento de la temporada, ya que no ganan desde el pasado 18 de diciembre cuando derrotaron en su campo al San José por 4-2, pero el Navarro Flores es un escenario que no se le da nada bien a los azulinos en las dos últimas temporadas.El equipo de Javi Rivas encadena siete jornadas sin ganar, en las que sólo ha sido capaz de sumar 2 puntos de los 21 que ha puesto en juego. Los dos los ha logrado gracias a sendos empates en su campo, el primero ante el Estrella San Agustín (1-1) y el segundo ante el Conil (2-2) hace sólo dos jornadas.Desde mediados del pasado mes de diciembre, ha perdido cinco compromisos y sale a goleada por partido fuera de casa. Cayó en Puente Genil por 5-0, en La Palma por 6-1, no pudo como local con el Cartaya (0-1), perdió en Pozoblanco por 2-0 y el pasado domingo, el San José le endosó un 4-1. Además, se ha quedado sin uno de sus mejores jugadores, el mediapunta argentino Raúl Lettari y es el segundo equipo más goleado del grupo, 53.En el otro lado de la balanza, hay que destacar que es uno de los conjuntos que más goles hacen, 42, uno más que el Deportivo, que ha materializado 41 y que en las dos últimas temporadas ha superado al Deportivo en su cancha. La pasada campaña se impuso a los pupilos de Vicente Vargas por 4-2, con tantos de Ramón, David Villalba, Harana y Lettari, mientras que para los azulinos marcaron Abraham y Albertito Gil, y hace dos, con Jesús Mendoza en el banquillo, ganó por 2-1. Barragán se marcó un tanto en propia puerta, el 2-0 lo hizo David Villalba y acortó distancias para los xerecistas Paquito.Ambos conjuntos no se venían las caras hasta hace dos cursos desde mitad de la década de los 60. En la temporada 66/67 en Tercera, el Xerez CD cayó por 1-0, en la 68/69, ganó 3-4 y en la 69/70 repitió triunfo, en esta oportunidad por 2-4.Vicente Vargas sigue muy pendiente de cara al domingo de la evolución tanto de José Vega como de Agu. El extremo zurdo se está reservando y será duda hasta el final. En función de cómo se encuentre de sus problemas musculares será titular o será reservado para evitar problemas. El centrocampista, por su parte, tiene un fuerte golpe en el tobillo y aún arrastra molestias. Carlitos Álvarez, sobresaliente la pasada jornada en La Juventud y autor del tanto del triunfo, tampoco sabe si finalmente resolverá sus asuntos laborales para poder realizar el desplazamiento.Para este compromiso, ya vuelven ‘Chino’ Quirós, Alberto y Abraham, que no pudieron jugar ante el Salerm Puente Genil por sanción. A Kevin le resta un partido de los dos que le cayeron y están descartados los lesionados Casares, Barragán y los hermanos Javi y Rubén Gómez.