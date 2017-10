Rubén apuesta por estrenarse ya en Sanlúcar

Rubén Cuesta, autor de dos de los cinco goles del Atlético Sanluqueño el pasado domingo en el Barbadillo ante el Arcos (1-5), tiene claro que el objetivo del Atleti no es otro que sumar ya la primera victoria en El Palmar.

El centrocampista verdiblanco explica que el de Arcos "fue un partido complicado aunque el resultado marque otra cosa porque hasta los primeros 30 minutos estaba igualado, pero una vez que abrimos el marcador todo fue mucho más fácil y al encontrar el 0-1 y estar por delante, controlamos mucho mejor el partido y la verdad es que nos hizo mucho bien porque necesitábamos con el resultado a favor manejar los tiempos del partido y el otro día en esa función estuvimos espectaculares y al final el partido se fue decantando con un buen resultado y un marcador muy amplio a nuestro favor".

Nos toca brindar a los aficionados la victoria que tanto quieren y que todavía no han podido disfrutar"

El rival del Sanluqueño, el Arcos, le pareció a Rubén "muy buen equipo. Empezó mal, después estaba en una racha un poquito más ascendente, estaba tres puntos por encima nuestra y para nosotros era un partido importantísimo porque sí es verdad que no estábamos teniendo suerte, no la estábamos encontrando y también es verdad que estábamos cometiendo algunos fallos que nos condenaban. Pero a mí el Arcos me parece un equipo que por plantilla tiene que estar entre los mejores. Al final, por circunstancias de una cosa o de otra, el cambio de entrenador, viene un entrenador nuevo y no terminan de adaptarse pero me parece un equipo a tener muy en cuenta".

El Sanluqueño recibe mañana al Espeleño y el cordobés del Atleti explica sobre el rival que "conozco a alguno de sus integrantes. Empezó la temporada muy bien, es un equipo que marca muchos goles pero también es verdad que recibe muchos, hay que tener mucho cuidado y controlar su juego ofensivo. Viene de una derrota, nosotros de una victoria y lo que queremos es seguir en esa línea, sobre todo conseguir una victoria en casa, que ya son cinco partidos. Este sería el sexto sin poder conseguir los tres puntos aquí y para nosotros encadenar dos resultados positivos sería muy importante".

Una de las asignaturas pendientes del Atleti es cerrar los partidos y no perder puntos en las segundas mitades. Rubén explica que "en algunos partidos nos han penalizado mucho las jugadas en contra. Por ejemplo, con el Sevilla: por momentos pudieron ser superiores, nosotros en otros momentos fuimos superiores pero ellos tuvieron dos oportunidades incluyendo el gol en un fallo nuestro y nosotros en la primera parte tuvimos cinco o seis muy claras con las que nos pudimos ir al descanso con el resultado mucho más amplio, no fue así y eso hace quizá que te entren un poco de dudas. En los otros partidos creo que lo mismo, el Utrera no nos tiró a puerta, ha habido partidos en los que los rivales prácticamente no han pasado de medio campo y en la única que han creado o han tenido la fortuna de empatarnos o de ponerse por delante. En ese sentido es lo que estábamos trabajando para intentar mejorar porque cuando te hacen ese tipo de cosas es porque algo no estás haciendo bien y la suerte y la fortuna no se encuentra, se busca".

El Sanluqueño varía el horario habitual en El Palmar y juega mañana a las 12:00 horas pero al equipo no le afectará: "El futbolista tiene que estar por encima de las circunstancias, tenemos que jugar cuando llueve, cuando hace muchísimo calor, cuando hace frío, cuando está nevando... El horario es una situación más y no hay ningún problema, estamos acostumbrados a cualquier hora del día. Sobre todo lo que espero es que sea un partido bonito y que el Sanluqueño consiga los tres puntos".

Y es que la afición verdiblanca todavía no ha podido saborear un triunfo en Sanlúcar: "Creo que la afición está haciendo su cometido y su trabajo, hemos tenido muy buenas entradas en todos los partidos de casa y este no va a ser menos. El horario creo que es atractivo para venir con la familia, seguramente hará un buen día y ojalá que El Palmar se llene aún más de lo que se está haciendo. A la afición darle las gracias por el apoyo que nos están dando y ahora a nosotros nos toca brindarles la victoria que tanto quieren y que todavía no han podido disfrutar esta temporada".

En lo personal, Rubén dice que ha ido "de menos a más" acusando al principio el cambio de categoría: "Llevaba como 15 años sin jugar en Tercera y es una categoría muy complicada, muy difícil. Pero creo que no solamente a mí, muchos componentes de la plantilla hemos tenido un periodo de adaptación a la categoría, que es más interrumpida, tienes que estar mucho más concentrado en otro tipo de acciones que a lo mejor en categorías superiores y la verdad es que estoy muy contento, poco a poco intento aportar al equipo lo que yo he venido a hacer aquí, que es estar entre los mejores. Y físicamente como todos, creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido y ahora espero que los resultados nos den confianza para seguir escalando en la tabla".