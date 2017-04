Vargas: "No tiene nombre lo que nos ha hecho el árbitro, nos sentimos ultrajados"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, no ocultó su decepción con el empate y arremetió contra el colegiado. “No tiene nombre lo que nos ha hecho, lo de este colegiado es increíble, nos sentimos ultrajados. Ha descontado once minutos, nos han marcado en una falta inexistente y no contento con el descuento, ha falseado totalmente el acta, ha escrito lo que ha creído conveniente faltando a la realidad”. Sobre el partido, destacó que “el partido ha sido abierto, de esos que le gustan a los aficionados. Los dos equipos hemos creado ocasiones y los dos equipos hemos dominado en algunas fases. El árbitro ha sido el protagonista y poco más tengo que añadir”. Sobre el punto, matizó que “ahora, recién terminado el encuentro, nos sabe a poco porque teníamos los tres ganado pero cuando todos nos tranquilicemos le daremos la importancia que tiene. Es un punto importante ante un rival que en su campo es muy fuerte, que está haciendo una segunda vuelta espectacular y que sólo ha perdido un partido en mucho tiempo. Es un gran equipo y, sin restarle méritos porque ya digo que me encanta, ha empatado gracias al tiempo extra que ha dado el señor colegiado. En toda la temporada he visto que se descuenten once minutos en un partido. Ha influido en el marcador”. El choque, bajo su punto de vista, se desarrolló “tal y como pensaba, asumimos riesgos, sabíamos que con tres arriba íbamos a crear ocasiones pero que también nos las iban a hacer. En la segunda parte, ya volvimos a jugar como normalmente lo hacemos, hemos controlado el juego y el Estrella nos ha creado peligro en los balones largos y aéreos, ahí hemos tenido muchos problemas pero es una pena que te empaten en el minuto 101. Esto está montando así y desde aquí le pido disculpas a todos los árbitros de la categoría porque son todos deportistas pero lo de este hombre no lo entiendo. En la primera vuelta ya nos pitó y también nos enseñó ocho tarjetas y le ha hecho un comentario a mis jugadores que creo que se ha equivocado: “Lo que hice con ustedes en Rota, hoy lo voy a hacer peor”. Y a nosotros no nos pitó en Rota. Estoy muy satisfecho del comportamiento de los jugadores, de nuestros aficionados y de los del Estrella, que al final nos ha aplaudido. No quiero decir cosas más graves para que no me sancionen pero si había un informador aquí, espero que haya tomado buena nota”.

Mientras, Carlos Conejero, técnico del Estrella, explicó que “el punto es importante, muy sufrido. Hicimos ocasiones para haber ganado antes, con oportunidades claras y un par de balones al palo. Ellos han hecho un gran partido a la contra, han tenido cinco oportunidades a la contra, dos han terminado en gol y otra la sacamos en la línea. Es un equipo que sabe a lo que juega. Hemos llevado la iniciativa, pero nos hizo el 1-2, se nos iba el partido y ha aparecido Lolo. El empate no nos sirve demasiado a ninguno pero estoy contento. Es cierto que el árbitro ha descontando mucho, eso jode, a mí me