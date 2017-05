Vargas "Me preocupa que todo el mundo da por hecho el ascenso"

El Xerez CD se encuentra a escasas horas de afrontar el partido más importante de la temporada ante el Lora en el campo de Nuestra Señora de Setefilla. Vicente Vargas, entrenador azulino, encara el choque con una confianza plena en sus jugadores pero también con mucha cautela y respeto máximo hacia el rival.

De entrada, el preparador jerezano destaca que "hace algunas unas semanas hablábamos que había que ganar varios partidos consecutivos, que había que sumar puntos para estar ahí arriba. Todo ha transcurrido como pensábamos y ahora nos toca jugar la final esperada para poder estar en Tercera División. Es un sueño a un pasito de hacerse realidad".

Si el equipo logra subir, por todo lo que oímos en la ciudad, puede significar el renacer de la entidad"

"Tenemos que ir a Lora -apunta- con muchísima cautela y respetando al máximo al contrario porque es un buen equipo. De todos modos, también sabemos que tenemos que salir a ganar y con trabajo, sacrificio y con el apoyo que vamos a tener en las gradas, tenemos un plus. Estamos muy contentos con el respaldo que vamos a tener".

A pocas horas de la cita, lo que más preocupa al técnico xerecista es que "todo el mundo da por hecho que vamos a ganar en Lora y que vamos a ascender y una final como ésta para nadie es fácil. Va a ser complicado y estoy intranquilo. Lo hemos dicho durante toda la temporada y lo vuelvo a repetir ahora, hay que respetar a todos los rivales. Llegamos a este punto me preocupa también que mi equipo lo haga como siempre lo ha hecho. Si mi equipo juega como viene haciéndolo durante toda la temporada, vamos a ganar este partido. Si no estamos al mejor nivel vamos a meternos en problemas. El respeto es máximo, aunque confío muchísimo en mis jugadores, están muy metidos, trabajando fenomenalmente durante la semana y a ver si llegamos con la intensidad que estamos demostrando y obtenemos un resultado favorable".

El ascenso puede suponer un pequeño respiro para una entidad cuyo futuro está en manos del Juzgado de lo Mercantil. Vargas lo tiene claro: "Si el equipo asciende a Tercera División, vamos a ver renacer al Xerez Club Deportivo. Por todo lo que se oye en la ciudad y por todas las muestras de apoyo que nos están dando, las cosas podrían cambiar un poco. Todo el mundo está ilusionado pero esto no va a ser fácil, aún nos queda este partido y ojalá podamos disfrutar del ascenso en Lora. Vuelvo a repetir que los futbolistas están convencidos de que esto va a ser así. Le digo a ellos que hay que tener calma, máximo respeto y no vender la piel del oso antes de cazarlo. No hay hecho nada y toca ir a por los tres puntos desde el minuto uno para dar a la entidad esa vida que tanto necesita".

El pasado domingo en el encuentro que midió al Deportivo y al Chiclana, La Juventud registró un entradón y a Lora van a viajar cinco autocares. Eso, bajo el punto de vista del entrenador azulino, "era impensable hace poco. Me sorprende la respuesta de la gente, si digo otra cosa mentiría. Nosotros hemos estado aquí siempre trabajando por el club y siempre he comentado lo mismo. En estos momentos, el 98% de los integrantes del Xerez CD son jerezanos y xerecistas. Los jerezanos tenemos que apoyarnos, no estamos hablando de cosas que no son ciertas. Ahora, hay mucha gente de Jerez que se está dando cuenta de lo que gente de Jerez está haciendo por el Xerez Deportivo desde hace varios años. En todo momento, lo único que queríamos era levantar al equipo. La Juventud estaba impresionante el domingo y me sorprende que para el desplazamiento a Lora, a 150 kilómetros de Jerez, llevemos ya cinco autocares y se hayan vendido más 200 entradas para aficionados que van a ir por su cuenta. Estamos hablando de más de 500 aficionados. Hay que estar muy contentos y orgullosos con esta respuesta. La afición siempre es un patrimonio de la entidad. Ha despertado y no podemos defraudarla. Me dio alegría ver en La Juventud a gente que hacía mucho tiempo que no veía en el fútbol".