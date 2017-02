Victoria de rechupete (0-3)

El Xerez CD consiguió una importante victoria en casa del Rota tras un partido con el resultado abultado, ya que los jerezanos se han tenido que emplear a fondo en el segundo tiempo para vencer a un Rota luchador que ha puesto las cosas difíciles. Sin embargo, finalmente se han impuesto los tantos de Carlitos Álvarez, Albertito Gil y Pedro Carrión.

El equipo xerecista no comenzó demasiado fino. Las condiciones meteorológicas y el estado del terreno de juego del Navarro Flores parecieron influir negativamente en los hombres de Vicente Vargas, que no se encontraban del todo cómodos al principio del partido. Como se esperaba, Vargas alineó a Güiza y a Quirós en los laterales y dejó en el banquillo a José Vega, todavía no al cien por cien, dejando a Carlitos Álvarez en el once.

3 Posición en la tabla. Con el triunfo, el Deportivo sube hasta la tercera plaza, a 1 punto del segundo

El Rota era el dominador territorial y el Xerez CD se limitaba a defenderse, pese que llevó peligro en alguna salida al contragolpe. David Narváez tuvo una buena ocasión para adelantar a los jerezanos, pero erró en la definición. El Rota también gozó de llegadas con peligro y, especialmente, un lanzamiento de Luis Lara a la media hora de juego.

El partido se convirtió en intercambio de golpes intenso, aunque sin demasiada continuidad, y el Deportivo comenzó a entonarse, a controlar los ataques verderones y a llegar con peligro al área de Fabio. Carlitos Álvarez también avisó con un derechazo en dirección a la portería local que no entró por muy poco. Así se llegó a un descanso pedido a gritos por ambos equipos, que no conseguían hilvanar su fútbol habitual.

Tras la reanudación, y con algunos ajustes tácticos, los hombres de Vicente Vargas se activaron y pusieron una marcha más para tratar de llevarse el partido. Entró Javi Gómez en el centro del campo y Agu pasó al lateral derecho y José Vega sustituyó a Juanito Benítez en la banda izquierda. La presión jerezana era mucho más intensa y la bombilla de las ideas ofensivas pareció encenderse y brillar con fuerza. Pedro Carrión y David Narváez, con claras ocasiones, avisaban de lo que se estaba a punto de convertir el encuentro.

Y en el minuto 61 llegó el tan ansiado gol xerecista. Carlitos Álvarez se aprovechó de una recuperación de balón en terreno peligroso para abrir la lata y mostrar el camino de la victoria al equipo. La reacción de los locales apenas generó peligro y solo consiguió recibir dos goles más. El Rota quería pero no podía porque el Xerez CD se mostraba firme en defensa y no desdeñaba salir a la contra, y así llegó la sentencia: Albertito Gil marcaría a falta de tres minutos del final para sentenciar el encuentro definitivamente y poco después Pedro Carrión redondería la goleada en una segunda parte espectacular de los xerecistas, que con el triunfo escalan hasta la tercera posición de la tabla, a un punto del segundo y empatado con el Estrella San Agustín.