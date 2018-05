El XCD, de vacaciones toda la semana tras el final de Liga

La temporada terminó el pasado domingo para el Xerez CD con la permanencia atada y la derrota en el derbi y los técnicos dieron la semana de vacaciones a los futbolistas para que desconectaran y cargaran las pilas después de una campaña tremendamente complicada a todos los niveles.

Con mucho tiempor delante, la intención de los técnicos xerecistas es la de seguir entrenanado algunas semanas más, ya que hasta la pretemporada lo normal es que comience a mediados de julio y no les gustaría que los jugadores estuviesen casi dos meses inactivos.

Para cerrar el curso oficialmente, el Xerez CD aún tiene programados una serie de actos que irá cerrando en las próximas fechas. Como cada fin de campaña, realizarán la tradicional visita a la Patrona, Nuestra Señora de La Merced, y celebrarán un almuerzo en el que se procederá a la entrega de premios a los futbolistas más destacados durante el presente ejercicio.

Además, el Deportivo no descarta disputar algunos amistosos con equipos de la zona que aún están compitiendo o que ya han terminado también la competición pero que siguen trabajando.

Juan Pedro, técnico azulino, al igual que sus futbolistas, se ha tomado unos días para recuperarse del desgaste mental de la recta final de la temporada. Aún no tiene claro qué decisión adoptará y no la desvelerá hasta que no se reúna con los gestores y le desvelen sus planes para el futuro.