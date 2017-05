Xerez CD: hoy es tu día

Hoy puede ser un gran día para el Xerez CD, que afronta su primer match-ball por el ascenso a partir de las seis y cuarto de la tarde en el Campo de La Juventud: para subir a Tercera, al Deportivo le valdrían dos resultados, ambos dependiendo de lo que hagan el Ciudad de Lucena en Cartaya y el Estrella San Agustín en El Viso. Sumando los tres puntos, el Deportivo necesitaría que el Ciudad de Lucena no ganara y sería intrascendente el resultado del Estrella, al tenerle ganado el enfrentamiento particular; sumando un punto, el equipo de Vicente Vargas también subiría si el Ciudad pierde en Cartaya y el Estrella no gana en El Viso.

Esas son las dos combinaciones que maneja el Deportivo para prolongar la Feria al domingo y el estado de euforia varios días o semanas más. Además, el Xerez CD juega más tarde que sus rivales, así que sabrá si es posible el ascenso: el Estrella juega en el San Sebastián de El Viso a las 12:00 horas y el Cartaya-Ciudad de Lucena arranca a las 17:30, con lo que al inicio de la segunda parte en La Juventud habrá acabado el partido del Luis Rodríguez Salvador.

Sea como fuere, el Deportivo, con tres puntos de ventaja en la tercera posición, depende de sí mismo para lograr el ascenso y solo una derrota podría dejarle en manos de terceros resultados de cara a la jornada final.

Pero en el Xerez CD la botella -de fino, que para eso venimos de la Feria- se ve medio llena y la ilusión es cantar victoria esta tarde, lo que parecía una quimera a principios de septiembre cuando el equipo arrancó con tres derrotas consecutivas y los agoreros se frotaban las manos anunciandopor enésima vez la inminente desaparición de un equipo sostenido por un puñado de aficionados e incondicionales. Pero Afición Xerecista y algunos más no se dieron por vencidos y el equipo tampoco, y ya con Vicente Vargas al frente el barco primero logró capear el temporal, luego enderezó su trayectoria y aprovechó el viento a favor y ahora está a punto de llegar a buen puerto y culminar una travesía maravillosa, en la que ha sido capaz de batir a rivales más cualificados -sobre todo en la tesorería- por méritos propios y con brillantez.

En efecto, a este Xerez CD se le reconocen los méritos incluso por aficionados de otros equipos, algunos incluso enemigos íntimos -y no hay que irse muy lejos-, porque el que conozca las interioridades del club (o SAD, como prefieran) aunque sea por encima y las de los otros equipos que han estado ahí arriba peleando el ascenso -las comparaciones siempre son odiosas-, convendrá en que lo de este Deportivo tiene mérito, mucho mérito: los que han estado en ese barco se merecen, como poco, una rotonda, que diría aquel...

Y en este barco, que ni mucho menos es un trasatlántico ni un crucero de lujo, todavía hay sitio para más: desde el Deportivo se ha venido haciendo un llamamiento jornada a jornada pidiendo apoyo para los futbolistas, y en esta además merecen el reconocimiento de su hinchada en el último partido de la temporada en La Juventud y quién sabe si habrá más, porque la espada de Damocles de la liquidación sigue ahí pendiendo de un hilo.

Pero de eso ya habrá tiempo de especular cuando acabe la temporada: ahora el reto es coronar este Everest después de semanas, meses, complicados por un día a día que conocen los que lo han sufrido: incertidumbre con los campos de entrenamiento, exilio al Puntas Vela y al Andrés Chacón por el enésimo desencuentro con el Ayuntamiento -con el que parecen haberse reconducido las relaciones aunque Vargas a veces las ponga a prueba- y las condiciones económicas sabidas por todos con la AD Afición Xerecista asumiendo la responsabilidad por la manifiesta incapacidad del que todos sabemos...

Tal que así se presenta la penúltima jornada y el partido de La Juventud, una oportunidad de fiesta después de una temporada en la que las propias limitaciones no han impedido a un vestuario con vergüenza torera y a prueba de bombas superar los obstáculos: las caras de felicidad de los xerecistas -miembros de club y aficionados- estas últimas semanas bien han valido la pena y ahora se trata de rematar la faena: queda lo más importante y no va a ser tarea fácil porque enfrente llega un rival necesitado, que se está jugando la permanencia: el Chiclana llega con la alarma roja porque marca la salvación pero con los mismos puntos que la Olímpica Valverdeña.

El Xerez CD, que se ha merecido tantos elogios como aplausos por una temporada que, acabe como acabe, es de matrícula de honor, sabe que le queda el último -o penúltimo- esfuerzo y que no va a ser fácil, de ahí que reclame a su afición y aunque esta semana haya sido complicado lograr la atención con el González Hontoria en ebullición, en La Juventud se espera la mejor entrada de la temporada de largo, porque si no habría que replantearse no quiénes somos ni de dónde venimos, sino a dónde vamos. A las seis y cuarto de la tarde es la cita para los xerecistas, convocatoria también para los que quieran premiar y reconocer el esfuerzo a los héroes del Deportivo.