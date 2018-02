El Xerez CD muestra en Alcalá su peor cara (2-0)

El Xerez CD no pudo sumar los tres puntos en su vista al Ciudad de Alcalá, donde se encontró a un equipo local muy ordenado y con las ideas muy claras que maniató a un desconocido Deportivo, que apenas inquietó la meta defendida por Ramón. Los panaderos, muy superiores a los xerecistas desde los primeros compases del encuentro, se adelantaban en el marcador en su primera ocasión de gol, tras una jugada personal de José Antonio, que se deshizo de varios rivales en su camino para batir a Zamora con un disparo colocado desde la frontal del área. No reaccionó el Xerez CD al tanto alcalareño y ya en la segunda mitad, a poco más de veinte minutos del final del encuentro, Aarón Natera lograba batir a Zamora con un potente disparo cruzado que sorprendía al meta y prácticamente sentenciaba a un Xerez CD que no se encontró en ningún momento sobre el verde del Ciudad de Alcalá.

No pudo sacar nada bueno el Xerez de su visita al Alcalá, en un partido en el que los visitantes -en los que fue baja de última hora Alberto- se mostraron como un equipo totalmente desconocido, muy lejos del Deportivo que se había visto en las últimas jornadas, sumando puntos ante rivales tan potentes como Lebrijana o Algeciras. De hecho, el Alcalá se presentaba con una racha de cinco derrotas consecutivas, por lo que el míster local Álex Martín introdujo cambios tácticos en su esquema, desplazando a José Serrano hacia el eje central de la zaga y colocando al debutante Pedro Varona en el doble pivote junto a Yeyo.

Los locales salieron mejor, y la primera ocasión del partido acabaría en el fondo de las mallas, tras una gran jugada personal de José Antonio, que se fue de varios rivales hasta llegar a la frontal del área, levantando entonces la cabeza y batiendo a Zamora con un colocado disparo al que el meta xerecista no pudo llegar.

El tanto local apenas cambió el transcurso del partido, con un Alcalá que controlaba la posesión y llevaba el peso del encuentro. Pedro buscó el segundo con un disparo que se marchó desviado, y apenas unos minutos después, un inconmensurable Varona iniciaba un contragolpe que estuvo cerca de acabar en gol, aunque José Antonio no fue capaz de definir ante Zamora.

El primer conato de ataque xerecista llegaría poco antes de la media hora de juego, con un disparo desde la media luna del área de Agus que salia mordido y que atrapaba sin grandes problemas Ramón. Con mucha solidez en la zaga, el Alcalá apenas dejaba crear peligro a un desconocido Xerez, en un partido en el que Pedro Carrión se vio muy solo arriba y en el que los visitantes apenas pudieron crear peligro, destacando únicamente un tímido disparo de José Vega que atrapó sin problemas Ramón, finalizando una primera parte controlada de principio a fin por el Alcalá.

En la reanudación trató de reaccionar el Xerez CD, que dio un paso adelante y reclamó la posesión de la pelota, iniciándose los mejores quince minutos del Deportivo en el partido, aunque enfrente se encontró a un rival sólido y bien colocado sobre el verde, y que creaba peligro de la nada, avisando Nieto con un disparo que se marchaba fuera por poco.

El Xerez mejoraba pero apenas inquietaba la meta de Ramón, diluyéndose poco a poco los xerecistas ante una sólida defensa que impedía a los visitantes hilvanar buenas jugadas de peligro, esfumándose las opciones de puntuar a falta de veinte minutos para el final, cuando Aarón reventaba la pelota con un potente disparo cruzado que entraba por el segundo palo haciendo el segundo de la tarde.

El gol fue una losa para el Xerez CD, que ante la imposibilidad de llevarse el partido en el tramo final trató de salvar el average particular frente al Alcalá, que cayó 3-0 en el partido que enfrentó a ambos en el duelo de la primera vuelta. De hecho, el Alcalá pudo hacer el tercero hasta en tres ocasiones, dos en las botas de Nieto, y otra en las botas de Ávila cuando ya se cantaba el gol.

Lo intentó el Xerez CD aunque sin premio en un partido en el que los visitantes estuvieron muy desdibujados, muy lejos de la imagen de otros partidos y en el que Pedro Carrión se desesperó, solo como una isla, rodeado de centrales y sin apenas recibir balones.

Con los tres puntos, el Alcalá rompe una racha de cinco derrotas seguidas y se queda con 31 puntos, tres más que la zona de descenso. El Xerez CD, por su parte, cae tras haber sumado cuatro de los últimos seis puntos disputados y se mantiene con 31 puntos, los mismos que Utrera y Alcalá, con tres puntos de margen sobre la zona de descenso.