El desbloqueo y el campo, hoy

El Xerez CD no pudo resolver ayer ni el desbloqueo federativo ni confirmar el escenario del partido del domingo contra el Salerm Puente Genil, asuntos que deben quedar zanjados en la jornada de hoy.

En cuanto al terreno de juego del domingo, el Sánchez Portella de Torrecera se mantiene como alternativa aunque el Deportivo estaba tratando de convencer a Oliver, que encabeza al nuevo grupo accionista mayoritario, para que el partido se juegue en La Juventud en vez de Chapín y, al ser menor el coste en el campo del Chicle, destinar el resto del dinero a la plantilla. Cabe apuntar que la reserva de instalaciones se hizo en su día, por lo que no habría problema para variar el escenario. De igual forma, si finalmente no hay desembolso económico de fuera y se juega en Torrecera, la Federación no pondría problemas al tratarse del mismo término municipal.

Como se sabe, la opción de continuar jugando en Chapín quedó descartada en principio tanto por motivos deportivos -al no poder entrenar en el estadio las dimensiones del campo acaban pasando factura, como sucedió ante el Cádiz B y el Ciudad de Lucena- como económicos, y es que se entendía que el coste del canon municipal -unos 3.000 euros- era un gasto excesivo teniendo en cuenta que los futbolistas no están al día.

Otro asunto que el Deportivo quiere dejar zanjado hoy es el desbloqueo de los derechos federativos y las gestiones realizadas se espera que culminen en la jornada de hoy, con lo que el club azulino podría tramitar nuevas licencias y así reforzar la plantilla, algo que se antoja imprescindible para pelear con garantías por la permanencia en la categoría.