La puerta de Alcalá

Partido clave en Alcalá, choque ante un rival directo que puede abrir de par en par las puertas de la permanencia para el Xerez CD en caso de victoria. El Deportivo, tras sumar cuatro puntos en las últimas dos jornadas, visita a un Alcalá en caída libre, en puesto de descenso y a tres puntos de los azulinos, que pueden ser seis en caso de victoria xerecista. Con la clasificación tan apretada por abajo como por arriba, este choque en el Ciudad de Alcalá se antoja decisivo en la pelea por la salvación cuanto el campeonato está a punto de entrar en su recta decisiva y final.

El Deportivo, que ganó tranquilidad en Algeciras y sumó ante un rival tan complicado a domicilio como la Lebrijana, quiere alargar la racha esta mañana (11:30 horas) en Alcalá, partido que será ofrecido en directo por la web www.footters.com, canal de ProLiga, lo que más que un deseo o una intención es una necesidad para no complicar la situación en la tabla clasificatoria, máxime teniendo en cuenta que el miércoles, Día de Andalucía, hay jornada con visita al Ceuta, poco menos que intratable en el Alfonso Murube.

En una semana con tres partidos en ocho días, la prioridad es el envite de hoy, en el que el Deportivo quiere hacer valer su buen momento -no conoce la derrota desde que Vargas dejó el banquillo- y aprovechar la crisis del Alcalá, que acumula nada menos que cinco derrotas seguidas, racha que le ha sumido en puesto de descenso. Los panaderos, además, no son demasiado fiables en el Ciudad de Alcalá, donde solo han ganado cuatro partidos (Arcos, Espeleño, Puente Genil y Cabecense), empatando tres y perdiendo seis. Además, en casa los sevillanos han encajado más goles (18) de los que han marcado (10).

Todos estos números harían cundir el optimismo en los aficionados xerecistas de no ser porque los problemas extradeportivos siguen marcando la actualidad del Deportivo. Con la plantilla más que enfadada por la falta de cobro -el viernes los futbolistas recibieron una pequeña cantidad de lo que se les adeuda- y, sobre todo, de perspectivas de soluciones, a los jugadores xerecistas no les queda otra que intentar abstrarse de todos estos problemas en cuanto el balón empiece a rodar, tal y como vienen haciendo en las últimas temporadas, para tirar de un carro mucho más atorado que en anteriores campañas y con más dificultades en el terreno de juego porque no hay que olvidar que compite en Tercera División y lo hace en inferioridad de condiciones -instalaciones o entrenamientos, por ejemplo, además de situación económica- con todos sus rivales.

Y esa es la pelea de un Xerez CD con demasiados frentes abiertos: desde la AD Afición Xerecista se trabaja para buscar dinero para la plantilla, desplazamientos, arbitrajes... Y en la plantilla se trabaja para pelear la permanencia porque el futuro de la entidad es lo que está en juego.

Tal que así comparece hoy el Deportivo en Alcalá, lo que no conviene olvidar para saber en qué condiciones se mueve la entidad y pelean los futbolistas, que son conscientes de lo que se juegan cada domingo cada domingo en general y hoy en particular. Y para la batalla del Ciudad de Alcalá, en el Xerez CD se desplazan todos los disponibles, entre los que no están Chato, baja por enfermedad; Paco Borrego e Isra, que no se han recuperado de sus respectivas lesiones; ni Juan Benítez, segundo máximo goleador del equipo y ausencia al haber sido sancionado por acumulación de amonestaciones.

Con Barragán, Raúl López y Eli al frente del equipo también esta semana porque la llegada de Juan Pedro al banquillo todavía no es oficial, no se esperan demasiados cambios en el once inicial, con la duda de Gonzalo o Eladio en el lateral derecho y con José Vega como recambio del sancionado Juan Benítez.