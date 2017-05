El quinto autocar, preparado

La plantilla del Xerez CD continúa con su puesta a punto de cara al trascendental partido del domingo frente al Lora (12:00). Ayer, los xerecistas se ejercitaron en La Juventud y la sesión de trabajo sirvió a Vicente Vargas para recibir una buena noticia. Carlos Álvarez sigue mejorando bastante de sus problemas de tobillo y es más que probable que llegue a tiempo de poder participar en este compromiso si el técnico lo estima conveniente.

El delantero, que cada temporada suele arrastrar problemas en esa articulación, no había sufrido molestias hasta ahora y se está sometiendo a un tratamiento con corticoides para paliar el dolor y poder entrenar y jugar.

Álvarez apunta que "en estos últimos día he notado la mejoría con el tratamiento y aún no lo he finalizado. Creo que llegaré al menos para estar entre los convocados pero eso ya es decisión del míster. Este encuentro nadie se lo quiere perder. Me ha dado mucha pena perderme los dos últimos partidos, el de Valverde y Chiclana, pero no estaba bien y era una tontería forzar. Hay otros compañeros que están bien físicamente y era mejor que estuviesen ellos porque también lo merecen".

La plantilla, bajo el punto de vista del xerecista, se encuentra "mentalizada y con muchas ganas de que llegue el domingo. Nos falta un punto pero, con todos los respetos hacia el contrario, vamos a por los tres. Queremos ser segundos mejor que tercero, aquí se compite hasta el final. Hemos sufrido mucho con tantos problemas extradeportivos y ahora toca disfrutar con lo deportivo".

Los azulinos llevarán a cabo el último entrenamiento de la semana esta tarde en El Altillo School, aunque en un principio, tenían previsto ejercitarse en La Juventud y todos los futbolistas, incluso los sancionados -Abraham y Rubén-, estarán citados para Lora.

Mientras, la afición sigue respondiendo. Ya son cuatro los autobuses que se van a desplazar hasta la localidad sevillana y, además, hay un quinto preparado patrocinado por Talleres Félix Moreno. En total, se espera que finalmente más de medio millar de aficionados se den cita en el campo de Nuestra Señora de Setefilla.