"Lo único que tengo ahora en la cabeza es intentar ganar, todo lo demás es secundario"

-¿Es el partido contra el Espeleño más importante que los anteriores?

-No, es un partido más de los que tenemos en la categoría. Ya hemos hablado de esto, es una categoría bastante fuerte en la que hay bastante igualdad, ya vemos que vamos empatados con dos equipos, arriba hay dos o tres con 20 puntos, es verdad que de la posición en la que estamos hacia abajo hay tres puntos con el penúltimo y también hay siete puntos con el quinto clasificado. Por tanto, es una categoría de máxima igualdad y el Espeleño es un equipo que fuera es bastante peligroso, ha obtenido buenos resultados pero hemos estado preparando el partido con lo tenemos, con las bajas que tenemos, pero se ha trabajado bien y con muchas ganas de que llegue el partido del domingo.

-Y además en campo nuevo...

-Provocado por lo que ya todos sabemos, no podemos estar en Jerez, no hay manera de jugar en Jerez. Estábamos en La Barca, bastante bien pero también hay problemas de campo allí. Estamos muy agradecidos por el trato que nos han dado y los partidos que hemos jugado pero ya tampoco puede ser allí y ahora estamos en Torrecera. Esperemos que no sigamos creciendo en kilómetros, que allí nos vaya bien.

-Durante la semana se ha hablado de la continuidad de Vicente Vargas en el banquillo, de reuniones para fichajes... ¿Cómo lo ha llevado?

-La semana la he llevado bien, para mí este tema está finiquitado. Cuando pase lo que tenga que pasar, pasará y punto, pero yo ya sobre este tema no voy a hablar más.

-¿Pero le da la impresión de que el técnico se juega más que el equipo en este partido?

-Nos jugamos tres puntos, tres puntos muy importantes, tres puntos para seguir luchando por salvar la categoría, porque se habla mucho, de muchas historias, de refuerzos, de muchas cosas, pero la realidad es que tenemos catorce jugadores y dos juveniles para jugar y muchísimos problemas. Esa es la realidad del club. A partir de ahí lo único que tenemos que hacer es jugar por los tres puntos, centrarnos en el partido con el Espeleño, intentar ganar por todos los medios y esto es lo único que tengo ahora mismo en la cabeza. Lo demás es secundario para mí.