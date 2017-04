Aguilocho toma las riendas

Juanlu Aguilocho comenzó ayer a ejercer como nuevo entrenador del Xerez DFC. Por la mañana, fue presentado a los medios en la sala de prensa de Chapín y por la tarde tuvo la primera toma de contacto con la plantilla. Sin demasiado tiempo para aterrizar, el domingo se estrenará en el banquillo en casa ante el San Juan, conjunto que en estos momentos ocupa plazas de descenso a Primera Andaluza.

El técnico jerezano, arropado por Pepe Ravelo, presidente del club, y Juan Carlos Ramírez, director deportivo xerecista, dio las gracias a la entidad "por esta gran oportunidad que me brinda, que es importante y que a la vez supone una gran responsabilidad porque este club tiene unas exigencias que cumplir y son altas. Voy a intentar poner todas mis capacidades y mis conocimientos al servicio del equipo y por trabajo y sacrificio no va a quedar, eso seguro. Insisto, agradezco esta oportunidad enormemente".

El Estella, que ya no compite hasta el 23, aún no tiene recambio para su banquillo

En cuanto a la situación del equipo y sus opciones de ascenso a Tercera, resaltó: "Si somos realistas, subir se antoja muy complicado pero ni que decir tiene que mientras los números digan que hay posibilidades, hay que seguir intentándolo. Yo siempre he tenido como una pauta a seguir en mi metodología de trabajo y siempre me focalizo en el primer escollo, que en este caso es el próximo partido. Todo lo que sea pensar más allá es desviar la atención en algo que realmente no te va a ayudar en lo inmediato, en el presente, en lo que tienes delante".

Aguilocho es de los que piensan que la presión existe siempre, que afecta a los jugadores y espera "saber gestionarla, hay que tener control emocional cuando existe presión para estar a la altura de las circunstancias. Igual que la crítica hay que asumirla porque va en el cargo, la presión forma parte de mi trabajo y eso lo tengo asumido desde el primer momento".

En cuanto al salto del Estella, que no vuelve a competir hasta el día 23 y que sigue sin técnico, al primer equipo subraya: "Como he comentado ya, supone primero una gran responsabilidad porque sé que estoy en un club con exigencias, con una masa social importante y, por otra parte, supone una gran responsabilidad como técnico".

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, antes de dar la bienvenida al nuevo técnico, quiso "tener unas palabras de agradecimiento para Juan Antonio Sánchez Franzón, que ha sido un profesional como la copa de un pino pero esto del mundo del fútbol todo sabemos cómo es y, al final, la cuerda se rompe casi siempre por el mismo sitio. Él ha trabajado desde el primer día hasta el último al máximo, no ha tenido suerte con el tema de resultados y desde aquí le deseo lo mejor tanto en su carrera deportiva como en su vida personal".

El director deportivo azulino admitió que "la marcha de Juan Antonio me ha afectado personalmente porque fue un entrenador por el que yo aposté y por circunstancias del fútbol lo han cesado. Yo di mi opinión en la reunión de junta, todo el mundo sabe lo que yo opiné y ya he comentado antes que la cuerda en esto de fútbol siempre se rompe por el mismo sitio. Juan Antonio es un profesional en todos los aspectos pero por diversas circunstancias ha llegado su cese. A partir de ahí, tenemos pocas opciones de ascenso pero, bueno, vamos a ir partido a partido. Si le ganamos al San Juan vamos a seguir soñando y si vamos a Puente Genil y ganamos pues también seguiremos soñando. Personalmente, asumo que es como un fracaso mío porque le traje yo y al final se ha tenido que ir. Soy el director deportivo y creo que lo debo explicar".

Paco Ramírez ha dejado de ser segundo entrenador del primer equipo y en ese sentido fue claro: "Estamos valorando la situación, él no se quiere ir del club. He hablado con él, respeta que Juanlu tenga su cuerpo técnico y tenemos que valorar qué función le vamos a encomendar a partir de ahora".

A Aguilocho le deseó lo mejor: "Tenemos la suerte de contar con Juan Luis Aguilocho para entrenar al primer equipo . Se trata de un técnico joven pero bastante experimentado y capacitado y, además, es un estudioso del fútbol, que trabaja muy bien todos los aspectos globales de este deporte. Como dice el 'presi', le deseo que tenga suerte, que es lo que nos está faltando. Le deseo lo mejor porque es evidente que su suerte será la nuestra".